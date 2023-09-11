نيجيريا.. 24 قتيلا وعشرات المفقودين فى حادث انقلاب قارب شمال وسط البلاد

توفي 24 شخصا وفقد العشرات غالبيتهم من النساء والأطفال عقب غرق قارب شمال وسط نيجيريا صباح الأحد، بالرغم من جهود الإنقاذ.

ووفقا لخدمات الطوارئ النيجيرية، فقد غرق الضحايا أثناء سفرهم على متن قارب خشبي في ولاية النيجر النيجيرية في منطقة موكوا.

وأفادت رئيسة الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ النيجيرية في الولاية، زينب سليمان، بإن القارب كان يقل أكثر من 100 راكب، ما يشير إلى أن عدد القتلى قد يكون أعلى بكثير، فيما يواصل الغواصون المحليون عمليات البحث عن ناجين.

وأضافت سليمان في حديث لوكالة "اسوشيتد برس"، أنه حتى اللحظة تمكنت فرق الإنقاذ من "انتشال 24 جثة، فيما تم انقاذ 30 شخصا".

ووفقا لـ "أسوشيتد برس" فقد غرق القارب في نهر النيجر قبالة بلدة جباجيبو، الواقعة على بعد 251 كيلومترا من مينا، عاصمة الولاية.

ومن جانبه قال المتحدث باسم خدمات الطوارئ في ولاية النيجر، إبراهيم أودو، إنه تم إعادة توطين هؤلاء الضحايا في وقت سابق في المنطقة التي يقع فيها سد جبا، وكانوا عائدين إلى أراضيهم الزراعية في مجتمعاتهم السابقة عندما انقلب قاربهم.

ولم يتضح على الفور سبب انقلاب القارب، بالرغم من إشارة أودو إلى الحمولة الزائدة أو حالة القارب أو إعاقة حركة القارب على طول المياه كاحتمالات.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحادث وقع بعد 3 أشهر من واحدة من أعنف كوارث القوارب في نيجيريا في السنوات الأخيرة والتي قتل فيها أكثر من 100 شخص.

وغرق القارب في أحد أنهر نيجيريا خلال نقله عائلات عائدة من حفل زفاف، وفق ما أفادت الشرطة والسلطات المحلية.

وقالت الشرطة المحلية إن القارب النهري غرق في ولاية كوارا، فيما صرّح أوكاسانمي أجايي المتحدث باسم شرطة ولاية كوارا لوكالة فرانس برس حينها، أن 103 اشخاص قتلوا في الحادث بينما نجا 100 آخرون.