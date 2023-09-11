الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

المغرب يؤكد قدرته على تجاوز محنة الزلزال ويرحب بكل المبادرات التضامنية

زلزال المغرب
زلزال المغرب

أكدت الحكومة المغربية، مساء الأحد، قدرة الرباط على تجاوز محنة الزلزال المدمر الذي ضرب عدة مدن بالمملكة، ليل الجمعة/ السبت، مخلفا ما يزيد عن الألفي قتيل.

وقال مصطفى بايتاس، المتحدث الرسمي باسم الحكومة المغربية، عقب اجتماع للحكومة: إن الحكومة "ترحب بكل المبادرات التضامنية من مختلف أنحاء العالم"، مؤكدا أنها "ستقوم بكل ما يلزم لإعادة إعمار ما دمره الزلزال".

وأضاف: أن "الحكومة أعلنت تعبئة جميع المستشفيات القريبة من المناطق المتأثرة بالزلزال"، مشيرا إلى "تعبئة أكثر من 1000 طبيب و1500 ممرض في المناطق المتضررة"، حسبما نقلت وكالات.

وكشف المتحدث أن "الحكومة ستعقد اجتماعا استثنائيا غدا الاثنين لتفعيل التعليمات الملكية بشأن الزلزال"، لافتا إلى أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش سيترأس غدا اللجنة المكلفة بإعادة بناء المناطق المتضررة.

وضرب زلزال مدمر المغرب، ليل الجمعة/ السبت الماضي، بلغت شدته 7 درجات، وبعدها بدقائق وقعت هزة أرضية ثانية.

 

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال المغرب

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، في وقت سابق اليوم، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد إلى 2421حالة وفاة و 2421إصابة، أكثر من نصفهم في حالة حرجة.

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ارتفاع حصيلة إصابات زلزال المغرب إلى 2421 إصابة

وحذر مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، السكان في المغرب من العودة إلى منازلهم في مناطق وقوع الزلزال المدمر، خوفا من الهزات الارتدادية.

وأثر الزلزال المدمر على أكثر من 300 ألف شخص بمدينة مراكش المدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وفق منظمة الصحة العالمية.

وأصدر عاهل المغرب الملك محمد السادس، مساء أمس السبت، سلسلة من التعليمات لمواجهة تداعيات الزلزال، شملت "تعزيز اﻟوﺳﺎﺋل وﻓرق اﻟﺑﺣث واﻹﻧﻘﺎذ ﻣن أﺟل ﺗﺳرﯾﻊ ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻧﻘﺎذ وإﺟﻼء اﻟﺟرﺣﻰ، وتزوﯾد اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺗﺿررة ﺑﺎﻟﻣﺎء اﻟﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﺷرب، وتوزيع ﺣﺻص ﻏذاﺋﯾﺔ وﺧﯾﺎم وأﻏطﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻛوﺑﯾن، واﻻﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﺳرﯾﻊ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ"، وفق بيان صادر عن الديوان الملكي.

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