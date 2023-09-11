أول تعليق من والد اللاعب عمر شتا: خايف يعمل فى نفسه حاجة

أكد محمد شتا والد اللاعب عمر شتا بطل العالم في الكونغ فو، أنه ناشد وزارة الرياضة والمسئولين والرعاة إلا أنه لم يجد استجابة.

والد عمر شتا: ابني محطم وممكن يعمل حاجة في نفسه

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور في برنامج مصر جديدة المذاع عبر فضائية etc: "ابني تحطم، ابني طفشان من البيت، وممكن يعمل في نفسه حاجة، لاعب 17 سنة حصد أول عالم، وأول عرب وأول إفريقيا في الكونغ فو، ويلقى تجاهل تام من وزارة الرياضة، ولا يحصل على درجات التفوق الرياضي، بسبب قرارات إدارية كتبها بشر".

ولفت إلى أنه ناشد الوزارة والمسئولين والرعاة إلا أنه لم يجد استجابة، لافتًا إلى أن الألعاب الجماعية تلاقي اهتماما ورعاية على حساب الألعاب الفردية، مشيرا إلى أن لاعبي كرة القدم مثلا عند سفرهم لدوري المجموعات يحصلون على الملايين، بينما لاعب الفردي يحصل على ميدالية ذهب وبطولة كبيرة لمصر ولا يحصل إلا على ملاليم.