مدرب منتخب "الكونغ فو" يرد على أزمة عمر شتا: لا يستحق المكافأة وفقًا للقانون

رد معتز راضي، مدرب منتخب مصر للكونغ فو للناشئين والشباب، على أزمة اللاعب عمر شتا الحاصل على ذهبية بطولة العالم التي أقيمت في إندونيسيا، قائلًا: "إنه يعلم قبل سفره أنه لن يحصل على أي مكافأة حتى لو فاز بالمركز الأول".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن جميع اللاعبين حصلوا على مكافآتهم عدا عمر ولاعب آخر، لأن الميزان لم يكتمل وفقًا للقانون.

وأوضح أن عمر يلعب ضمن 3 متنافسين فقط، وفي أسوأ الأحوال سيحصد مركز ثالث، لذا وفقًا للقانون، لا يستحق اللاعب مكافأة إلا إذا كان ضمن 4 منافسين.

وأشار إلى أن البعثة المصرية في بطولة العالم بإندونيسيا كان بها 16 لاعبًا حصلوا على المكافآت المالية ودرجات الحافز الرياضي باستثناء عمر شتا ولاعب آخر، حيث لم تنطبق عليهم الشروط الحاكمة للحصول على المكافآت المالية ودرجات الحافز الرياضي.