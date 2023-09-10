علي الحجار يحيي مئوية فنان الشعب سيد درويش بنقابة الصحفيين

أحيا مساء اليوم النجم علي الحجار حفل مئوية فنان الشعب سيد درويش الذي نظمته نقابة الصحفيين وتنقله قناة الحياة الفضائية.

ويرصد «الدستور» في السطور التالية أغنيات سيد درويش التي قدمها علي الحجار خلال الحفل.

بدأ على الحجار الحفل بأغنية “زوروني كل سنة مرة” ثم قدم بعدها “أنا المصري” لبيرم التونسي، وموشح يا شادي الألحان من التراث الأندلسي، و"سلمى يا سلامة" وقال انه اثناء حفظه لككلمات الأغنية قام بالرجوع لاسطوانات سيد درويش بالإضافة إلى المطرب إيمان البحر درويش وتمنى له الشفاء، وموشح “يا غصين البان”، وموشح “يا بهجة الروح”، و"أحسن جيوش" والذي قدمها برفقة المطربة الشابة شيماء يسري، وقدمت بعد ذلك أغنية برفقة المطرب الشاب أدهم عاصم وقدما أغنية على قد الليل مايطول، و"أهو ده اللي صار يا سيد" للكتاب الصحفي والشاعر محمد العسيري ثم قدم بعدها أغنية “أهو ده اللي صار” لسيد درويش.

تحتفل شبكة تليفزيون الحياة بمئوية الفنان الراحل سيد درويش وتُذيع حفلة الفنان علي الحجار الليلة حصريًا من نقابة الصحفيين بمناسبة مرور 100 عام على رحيله والمُقامة تحت شعار «مئوية فنان الشعب».

يأتي ذلك استمرارًا لنجاحات شبكة تليفزيون الحياة في البث الحصري والمباشر لعدد من الفعاليات الفنية، والتي لاقت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وآخرها فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ31 التي تصدرت خلالها «الحياة» ترند موقع التواصل الاجتماعي X، «تويتر» سابقًا لأسبوعين متتاليين.

سيد درويش (1939-2008) هو شاعر وكاتب مصري مشهور وأحد أبرز الشعراء العرب في العصر الحديث. وُلد في قرية البصارطة بمحافظة دمياط في مصر.

يُعتبر سيد درويش من رواد الشعر الحديث والمعاصر في العالم العربي.

تميزت قصائده بأسلوبها الفريد والمبتكر واستخدامه اللغة البسيطة والعفوية، وكان يعبّر عن الحب والحزن والوطنية والحرية والعدالة الاجتماعية في قصائده.

سيد درويش كان شاعرًا ملتزمًا وناقدًا اجتماعيًا، تناول في قصائه قضايا المجتمع والظلم الاجتماعي والاستبداد السياسي. كان له تأثير كبير في الثقافة العربية والأدب العربي المعاصر.

تم ترجمة قصائد سيد درويش إلى العديد من اللغات العالمية، وحازت على احترام وتقدير الجمهور والنقاد على حد سواء. توفي سيد درويش في العام 2008، ورغم رحيله، ما زالت أعماله الشعرية تستمر في أن تلهم وتلامس قلوب القراء والمحبين للشعر.

وتحل اليوم الأحد الذكرى الـ 100 لرحيل فنان الشعب سيد درويش، أحد أهم المطربين والملحنين في تاريخ الموسيقى المصرية والعربية، الذي عُرف بشرقية ألحانه وطرب غنائه، وبعد مسيرة فنية قصيرة ولكنها كانت مؤثرة، توفي فنان الشعب سيد درويش 10 سبتمبر عام 1923 عن عمر 31 عاما.