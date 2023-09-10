رفعت فياض: المشروعات القومية هدفها تقليل الفقر وتحسين حياة البشر

قال الكاتب الصحفي رفعت فياض، إن المشروع القومي يكون ممتدًا على مساحات كبيرة من الجمهورية ويستمر ويستوعب عددًا كبيرًا من العمالة ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة التي تستمر على مر العقود، مؤكدًا أنها تحقق اللأجيال القادمة الثمرة التي تم زراعتها وللحفاظ على حقوقهم في الرفاهية.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "حديث الأخبار"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنها المشروعات القومية لابد من اختيار توقيتها مهم جدًا لتحدد الهدف الذي تسعى إليه الدولة، مشيرًا إلى أنه لو تم تأخيرها كان سيكون هناك صعوبة في توفير السيولة لها.

وتابع، أن المشروعات القومية هدفها تقليل الفقر وتحسين حياة البشر لأكبر عدد من المواطنين واستثمار الامكانيات المتوفرة للدولة في كل مكان، ومنها حياة كريمة والتي تهدف لتوفير حماية اجتماعية للمواطنين وتتدخل كبرامج للمواطنين من توفير فرص عمل ومساكن، وتسهيلات في مجالات الزراعة بالإضافة للصحة والتعليم ومراكز الشباب.

حياة كريمة فيها تضافر بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني

وأشار إلى أن حياة كريمة فيها تضافر بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، ويترتيب على ذلك توفير تمويل من القطاع الخاص بالإضافة لتوفير عنصر المتطوعين، موضحًا أن حياة كريمة وفرت فرص عمل من خلال إيجاد المشاريع نفسها.