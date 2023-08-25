رئيس حزب المصريين الأحرار: المشروعات القومية ساعدت فى مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية

أكد النائب عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إعلان تأييد حزب المصريين الأحرار، ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة منذ البداية.

وأضاف عصام خليل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار"، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، عبر فضائية صدى البلد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو مرشح الحزب، لافتًا إلى أن هناك اختلافا بين أن الحزب يدعمه وأن يكون مرشحا للحزب.

وأوضح رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حقق الأهداف التي كان ينشدها الحزب فيما يخص الدولة المصرية، لافتاً إلى أن جميع الطموحات السياسية والاقتصادية المتمثلة في المشاريع القومية حققها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهذه المشروعات القومية ساعدت فى مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، فعلى سبيل المثال قبل الرئيس السيسي كانت مصر ممنوعة من زراعة القمح بأوامر من إحدى الدول، ومع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي تمت زراعة القمح، وإنتاج ما يقرب من 4.5 مليون طن من القمح سنويا، معقبًا: "كل أهدافنا تحققت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه الرئاسة".