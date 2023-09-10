الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلي يواصل تدريباته استعدادا لمباراة السوبر الأفريقي

مران الأهلي
مران الأهلي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة السوبر ‏الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري المقرر لها يوم 15 سبتمبر الجاري على استاد مدينة ‏الملك فهد بالطائف.‏

بدأ المران بمحاضرة تحدث فيها مارسيل كولر، المدير الفني، عن الأمور الفنية الخاصة بمباراة ‏السوبر الإفريقي، ثم خاض لاعبو الفريق فقرة إحماء وبعض الجوانب البدنية قبل تنفيذ الجزء ‏الخططي في تدريبات الكرة.‏

وخاض رباعي حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وحازم جمال ‏مواليد 2005 الذي تم تصعيده من قطاع الناشئين، تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب ‏الحراس.‏

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انتظام الرباعي الدولي في مران الأهلي

في السياق ذاته، انتظم محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ومروان عطية، رباعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم في المران الجماعي الذي أقيم على ستاد مختار التتش استعدادًا لمباراة السوبر ‏الإفريقي.‏

وخاض الرباعي الدولي التدريبات الجماعية بعد انتهاء الراحة التي حصلوا عليها عقب انتهاء مهمتهم ‏مع المنتخب الوطني والمشاركة في مباراة إثيوبيا ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم ‏الإفريقية «كوت ديفوار 2024».‏

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته أمس السبت بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين عقب ‏العودة من النمسا وانتهاء المعسكر الذي أقيم خلال الفترة من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر، وتخللته ‏مباراة ودية أمام فريق «‏NK Aluminiji‏» السلوفيني، وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 3-1.‏

ويستعد الأهلي لمباراة اتحاد العاصمة الجزائري على كأس السوبر الإفريقي المقرر لها يوم 15 ‏سبتمبر الجاري باستاد مدينة الملك فهد بالطائف.‏

ويخوض الأهلي مباراة السوبر الإفريقي بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا، فيما توج فريق ‏اتحاد العاصمة الجزائري بلقب الكونفدرالية.‏
 

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