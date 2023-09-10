المنشد جواد الشاري: زلزال المغرب جديد علينا وهو الأعنف منذ 1960

كشف المنشد المغربي جواد الشاري، آخر المستجدات في المغرب، بعد الزلزال المدمر، قائلا: "لم يسبق العيش في أمور مماثلة فالأمر علينا جديد، إذ كانت تحدث هزات أرضية متباعدة في السنوات وخفيفة".

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي": "إن الزلزال الأخير يعد الأكبر منذ عام 1960"، مشيدا بسرعة التدخل من السلطات المغربية والتي وصفها بالممتازة.

دور المجتمع المدني كان جليا بعد زلزال مراكش

وأكد جواد الشاري، أن دور المجتمع المدني كان كبيرا جدا، فهناك قوافل مسيرة في شتى المغرب تنشر جميع مستلزمات الحياة على كل متضرري الزلزال.

وأوضح أن ملك المغرب، أمر بأنه سيتم إعادة إيواء جميع المتضررين، والتكفل الشخصي لجميع اليتامى والأرامل، وأمر بإعادة سرعة المتضررين وإصلاح البيوت المتضررة جزئيا.