الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد الباز: الإخوان رقصوا فى نكسة 67.. شوفتوا انحطاط أكتر من كده؟

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الإسرائيليين لا يتوقفون عن تلفيق الاتهامات لأشرف مروان، ليخدشوا انتصار مصر في حرب أكتوبر.

رصد الإخوانية تروج لأكاذيب إسرائيل عن أشرف مروان

وأضاف خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الإخوان بانحطاط شديد يروجون كلام الإسرائيليين، مشيرًا إلى أن شبكة رصد الإخوانية قالت إن الموساد ينشر صورًا ووثائق تاريخية للقاء أشرف مروان مع ضباطه.

ولفت إلى أن ذباب الإخوان الإلكتروني التقطوا الخبر الذي نشرته "رصد" نقلًا عن الإسرائيليين، وظلوا يرددونه على صفحاتهم.

وعقب الباز: "وكما قال أحمد زكي شفتم انحطاط أكثر من كده؟ الإخوان بقوا إسرائيليين أكثر من إسرائيل، يتبنون رواية الخصم، ورقصوا فرحًا عندما هزمت مصر في 67، وحزنوا حزنًا شديدًا عندما انتصرت مصر في 73".

أشرف مروان الإسرائيليين حرب اكتوبر الباز محمد الباز

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