وزير الشباب والرياضة يكرم الفائزين بمسابقة مبادرة 1000 طفل موهوب

كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم، الفائزين من مبادرة 1000 طفل موهوب وذلك بمركز تدريب المنتخبات القومية بالمعادي، والتي تم عقدها لتعليم الأطفال الفنون، وقامت بتنفيذها الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة، وذلك بالتعاون مع كل من مؤسسة نهضة مصر ومصر الخير ومنصة YounGo School، وذلك على يد مدربين متخصصين في مجالات الفنون.

المسابقة بدات فى مارس الماضى بين ألف متسابق ومتسابقة

وبدأت المبادرة منذ مارس الماضي واستمرت على مدار خمسة أشهر بين ألف متسابق ومتسابقة وتم عمل التصفيات بينهم والتى تم اليوم الإعلان عن الفائزين بالمسابقة .

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن المسابقة تأتي في إطار حرص الوزارة على توفير فرص تعليمية ترتقي بأطفالنا شباب المستقبل، وأيضا لتعليم الأطفال الفنون أونلاين .

وأضاف :" أننا بوزارة الشباب والرياضة نفتح أذرعنا ونمد أيدينا لكافة المؤسسات والتي تساعد وتدعم فى سبيل تنمية الشباب ومهاراتهم وهوايتهم" .

مصر الخير : رسالة المؤسسة تعتمد على تنمية الانسان المصري فى جميع المجالات

وقد أثني الدكتور محمد الرفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير على المبادرة التى نفذتها وزارة الشباب والرياضة، مؤكدا أن رسالة المؤسسة تعتمد على تنمية الانسان المصري فى جميع المجالات وهو ما شجعنا على مشاركة الوزارة في تنفيذ مبادرة 1000 طفل موهوب ويشرفنا أن نستمر كشركاء نجاح مع وزارة الشباب والرياضة ونهضة مصر.

وقد عقدت المسابقة في ثلاث مجالات وهي (أساسيات الرسم والدوبلاج الكارتوني والرسوم المتحركة ) للأعمار السنية من 5 سنوات وحتى 18 سنة.

وشهدت الاحتفالية الإعلان عن الفائزين بالمسابقات في أساسيات الرسم كما تم توزيع الجوائز على الفائزين في مسابقة الدوبلاج الكارتوني، بينما تم الإعلان عن الفائزين في الرسوم المتحركة.