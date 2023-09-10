الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

شباب الجامعات تطلق يومًا مميزًا في مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان

المسابقة
المسابقة

في إطار أسبوع شباب الجامعات المثير والمليء بالأنشطة الفنية، أُقيم يومًا مميزًا في مجمع الفنون والثقافة تضمن مسابقة الموسيقى والكورال، وورشة عمل فنية مخصصة لطلاب مسابقة النحت.

تنافس الطلاب بشغف ومهارة

وأبرزت مسابقة الموسيقى والكورال مواهب فنية متميزة من طلاب الجامعات حيث قدم الطلاب آداء مذهل تجسد في مجموعة متنوعة من الألحان والأغاني، تنافس الطلاب بشغف ومهارة، مما أضفى جوًا رائعًا على الحدث.

 

فعاليات اليوم الثانى لمشاركة جامعة عين شمس فى أسبوع شباب الجامعات

تطوير مهاراتهم فن النحت

وفيما يتعلق بورشة العمل الفنية لطلاب مسابقة النحت تبادل الطلاب الخبرات وكانت فرصة لتطوير مهاراتهم في فن النحت، وتمكن الطلاب من إبداع أعمال فنية رائعة خلال هذه الورشة.

ومن جانبه أعرب الدكتور  قنديل رئيس الجامعة عن أهمية هذه الأنشطة الفنية في تطوير مهارات وإلهام الشباب الجامعي للاستمرار في مجالات الفن والثقافة، وأكد على دعم الجامعة المستمر للأنشطة الثقافية والفنية كجزء أساسي من تجربة الطلاب.

ويشرف على لجنة النشاط الفنى الدكتور عمرو محمد سامي عميد كلية الفنون الجميلة رئيس اللجنة، أ. طارق عرفات مدير النشاط الفنى.

يذكر أن شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مساء أمس السبت، حفل افتتاح أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية في نسخته الثالثة عشر في جامعة حلوان، والذي يُعقد خلال الفترة من 8 وحتى 14 سبتمبر الجاري، تحت شعار "الجمهورية الجديدة حلم وطن"، بحضور الدكتور قنديل، رئيس جامعة حلوان، وممثل عن الوزير رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ود. عمرو عزت سلامة، رئيس اتحاد الجامعات العربية، ولفيف من رؤساء الجامعات وقيادات الوزارة ونواب رؤساء الجامعات وممثلي الجامعات المُشاركة والطلاب من مختلف الجامعات والمعاهد.

وبدأت فعاليات الحفل بطابور عرض الجامعات المشاركة، ورفع علم مصر وعزف السلام الوطني.

شباب الجامعات الموسيقى مسابقة ورشة كورال النحت

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