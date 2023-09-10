مختار نوح: أحمد طنطاوى يخوض انتخابات الرئاسة ضد الشعب المصرى

قال مختار نوح، الباحث في حركات الإسلام السياسي، إن أحمد طنطاوي يخوض انتخابات الرئاسة ضد الشعب المصري وليس ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأنه بداية ينكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تولى الرئاسة بناءً على استحضار الشعب المصري، وينكر رفض الشعب المصري للإخوان.

مختار نوح: أحمد طنطاوي أخطأ عندما قال لا خلاف بين الناصري والاشتراكي الثوري والإخواني

وأضاف نوح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن أحمد طنطاوي أخطأ خطأً كبيرًا جدًا بدفاعه عن الإخوان، وتصريحه بأنه لا خلاف بين الناصري والاشتراكي الثوري والإخواني، لأنه بذلك يهدر الأحكام القضائية ومؤسسات الدولة.

وأردف: "الناصري لم يهدم كنائس ولا قتل مسيحيين ولا مصلين، ولا حرض على جيش".