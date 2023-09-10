خبير اقتصادي: حجم خسائر المغرب بعد الزلزال يوازي سقوط 25 قنبلة نووية

كشف محمد الشرقي الخبير الاقتصادي، حقيقة الأرقام الصادرة عن تقدير حجم الخسائر الاقتصادية في المغرب جراء الزلزال المدمر، إذ أنها قدرت بنحو 2% من الناتج المحلي.

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "المراقب" المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، إنه من الصعب إعطاء أرقام نهائية ولكن هناك تقديرات تقريبية، لحجم الخسائر في المغرب.

عشرات الآلاف من المنازل دمرت وأصبحت غير صالحة للعيش

وأضاف: "ماحدث من خسائر بعد زلزال المغرب، يوازي 25 قنبلة نووية، مما يؤكد أن الخسائر امتدت على نحو 5000 كيلو متر وهناك عشرات الآلاف من المنازل التي دمرت وأصبحت غير صالحة للعيش.

وأكد الخبير الاقتصادي، أنه محاولة إعمار ماتم من خسائر عقب الزلزال يستدعي مجهود كبير للغاية، موضحا أنه يقدر أن تكون الخسائر بنحو 1% من حجم الناتج المحلي، وليس 2%.