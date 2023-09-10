الزراعة: بحوث الصحراء يناقش الاحتياجات التنموية للتجمعات البدوية بوسط سيناء

كلف الدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، فريق بحثي من المركز للقيام بزيارة ميدانية إلى مركز نخل والقرى والتجمعات البدوية التابعة له بوسط سيناء، وذلك ضمن أنشطة البرنامج البحثي "دمج أبناء سيناء وتعزيز دورهم في التنمية الزراعية المستدامة".

وأفاد "زغلول" أن هذا البرنامج يهدف إلى توسيع نطاق الاستفادة المجتمعية من أنشطة وخدمات الوزارة والمركز، وتنمية وتطوير الأنشطة الزراعية القائمة، وإيجاد فرص عمل للشباب والمرأة البدوية.

ومن جانبه أوضح الدكتور حسام عبد العال رئيس برنامج "دمج أبناء سيناء وتعزيز دورهم في التنمية الزراعية المستدامة"، أن الزيارة تهدف إلى التعرف على احتياجات المجتمع البدوي من المشروعات والأنشطة الزراعية بتلك المنطقة، ووضع خطة عمل تعتمد على مشاركة المستفيدين منها في تخطيطها وتنفيذها لضمان استدامتها والمحافظة عليها.

وصرح عبد العال أن الفريق البحثي المشارك في الزيارة التقى عدد من القيادات التنفيذية، وشيوخ وعواقل القبائل بمركز ومدينة نخل وقراها وتوابعها، وتم عقد حلقات نقاشية مع فئات المجتمع المحلي (الزراع، الشباب، المرأة) تم خلالها التعريف بالبرنامج وأهدافه، وبحث سبل تنفيذ أنشطته البحثية والتطبيقية وفقا لاحتياجات تلك الفئات بمنطقة الدراسة.