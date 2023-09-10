محمد بشاري: مؤتمر الأوقاف يمثل صوت الواقع وخطوة لتصحيح المفاهيم

شارك الدكتور محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، في المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف، والذي يُقام برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت عنوان: "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني" برئاسة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وافتتح الأمين العام كلمته مشيداً برعاية الرئيس لهذا المؤتمر المهم، والجهود الواضحة بالقضايا الدينية بشكل عام، والإسلامية بشكل خاص، والاهتمام المستمر في مجال تحقيق الأمن الروحي. كما أثنى بشاري على الخطوات السباقة لوزارة الأوقاف ممثلةً بوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

وأشار الدكتور محمد بشاري إلى أن تطويع أدوات وتطبيقات التكنولوجية المستحدثة في مجال الدعوة والخطاب الديني يمثل تناغماً إبداعياً لحتمية الانخراط في الفضاء الإلكتروني وخطوة نوعية وفريدة في المجال الدعوي، سيما أن البناء الاستراتيجي لمنصة دعوية متمكنة في الفضاء الإلكتروني يمثل رسالة واضحة ونقية في وجه كافة المحاولات والمشاريع الفكرية المتطرفة.

مؤتمر الأوقاف يمثل صوت الواقع

وأكد أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، ضرورة هذا النوع من المؤتمرات، الذي يمثل صوت الواقع، إذ تتلاقى أهداف هذا الحدث القيم مع رسالة "الأخوة الإنسانية" العالمية، من خلال نشرها للقيم الدينية، والأخلاقية، وإحياء روح التسامح والعيش المشترك، وبخاصة أن تثبيت دعائم الخطاب الديني على المسار الصحيح، بعيداً عن احتمالات الخروج عن الجادة، خطوة فطنة لتصحيح المفاهيم، ونشر رسالة الإسلام الوسطية السمحة، موضحاً أن التوفيق بين الخطاب الديني والاستخدام الرشيد للفضاء الإلكتروني هو تحقيق متزن لغايات الشريعة الإسلامية ومقاصدها.

الاستثمار الكفؤ للفضاء الالكتروني في مجال الدعوة

وفي ذات السياق أشار بشاري، لضرورة الاستثمار الكفؤ للفضاء الالكتروني في مجال الدعوة كانسجام مع الواقع الجديد الذي نعيشه، والذي يحمل بشائر لاستشراف مستقبل أكثر "جودة" للحياة الإنسانية، مبنية على الشراكة المنظمة، و المتطورة المستدامة بين الإنسان والتقني، والتي يعبر عنها فحوى هذا المؤتمر.

واختتم كلمته، مرحباً بالحضور المدروس للدعوة الإلكترونية باعتبارها جسر تواصل وتلاقي بين ثقات الدعوة والقائمين عليها و بين عقول ووجدان المسلمين في العالم، مؤكداً أن إطلاق هذا المؤتمر من جمهورية مصر العربية، ليس بغريب عن جهودها الخيرة في تجديد الخطاب الديني وتحقيق الأمن الروحي والانخراط في الواقع الذي يعيشه المجتمع وبخاصة فئة الشباب.

انطلاق فعاليات المؤتمر

وانطلقت فعاليات المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعنوان: "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني.. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة"، في الفترة من ٩ إلى ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣م.

ويرأس المؤتمر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ويشارك في المؤتمر عدد كبير من وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية وعلماء الدين بالعالم، وبدأت الفعاليات بتلاوة آيات الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمود الخشت.

ويعقد المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية على مدار يومي 9 و 10 سبتمبر، تحت عنوان: "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني .. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة".

ويتضمن المؤتمر المحاور التالية :

1- الفضاء الإلكتروني ضرورة العصر.

2- الوسائل غير التقليدية وأثرها في تناول الخطاب الديني.

3- الفتوى الإلكترونية.

4- التحفيظ والتدريس عن بعد.

5- الاستخدام غير الرشيد للفضاء الإلكتروني، وتصحيح المسار.

6- الاستخدام غير الرشيد للوسائل العصرية في المجال الدعوي، وتصحيح المسار.