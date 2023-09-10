مجلس القضاء الأعلى يعتمد الحركة القضائية الجديدة

اعتمد مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار حسنى عبداللطيف، اليوم الأحد، قرار تجديد ندب 29 قاضيا لرئاسة المحاكم الابتدائية ذاتها التى يترأسونها.

كما اعتمد مجلس القضاء الأعلى قرار تجديد ندب 6 قضاة لرئاسة محاكم ابتدائية أخرى بخلاف التى يترأسونها.

وفي ذات السياق، وافق المجلس على ندب 9 قضاة لرئاسة المحاكم الابتدائية التى تظهر فى الجداول.

يشار إلى أن الحركة قد راعت قانون السلطة القضائية وقواعد مجلس القضاء الأعلى والظروف المرضية والاجتماعية لرجال القضاء ورغباتهم، وفقا لما تضمنته الكشوف المرفقة.