إغلاق الموانئ النفطية والمحال.. العاصفة دانيال تدمر المدن الليبية (صور وفيديو)

ضربت العاصفة دانيال الأراضي والمدن الليبية، وخلفت عشرات الضحايا والمصابين بجانب المفقودين والخسائر المادية.

وقبل قليل، أصدر القائد العام للقوات المسلحة الليبية تعليمات لخروج السرية الثانية الضفادع البشرية اللواء طارق بن زياد باتجاه البياضة وتاكنس والمرج.

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فيما أعلن مركز طقس العرب الإقليمي في تقرير له قبل قليل، أن العاصفة أثرت على مناطق بنغازي المرج البيضاء شحات درنة طبرق برياح شديدة السرعة 120-180 كم/ساعة.

العاصفة تضرب بنغازي الساعة الخامسة بتوقيت ليبيا

أوضحت صور الأقمار الصناعية أن ذروة العاصفة على مدينة بنغازي ومحيطها سيكون عند الساعة 5 من مساء اليوم.

كما أكد مركز طقس العرب في وقت سابق، أن العاصفة دانيال تضرب السواحل الليبية بكل قوتها، وبحسب صور الأقمار الصناعية، ووصلت مقدمة المنخفض الجوي دانيال حاليا إلى معظم مدن الجبل الأخضر مصحوبة بأمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة ورياح عالية السرعة، ونأمل أخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات التى تصدر من الجهات المختصة.

خسائر العاصفة دانيال في ليبيا

تسببت العاصفة دانيال في اقتلاع الأشجار في منطقة سلوق جنوب مدينة بنغازى ونزل بعضها على سيارات لسكان بالمنطقة، كانت سيارتهم تحت هذه الأشجار؛ مما تسبب لبعضهم في خسائر مادية بسياراتهم.

كما قامت السلطات الليبية بإجلاء 20 أسرة ليبية من سكان منطقة الفيروز ومنطقة الشاليهات في مدينة بنغازى، ممن يقطنون مباشرة على البحر إلى عدد من مراكز الإيواء داخل المدارس في المدينة.

وأغلقت السلطات الليبية أربعة موانئ نفطية رئيسية في ليبيا، هي رأس لانوف والزويتينة والبريقة والسدرة، منذ مساء السبت، بعدما فرض حظر التجول حتى بعد غد الاثنين.

كما تم إخلاء المناطق وكافة المحال التجارية المجاورة للساحل الليبي والمناطق المنخفضة التي تقع بالقرب من الوديان.