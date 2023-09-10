حسن مصطفى: صفقة موديست "عالمية" والزمالك لا يحافظ على نجومه

قال حسن مصطفي نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق إنه ينتمي للنادي الأهلي، وأنه استطاع تحقيق تاريخ كبير فى القلعة الحمراء طوال السنوات التى لعب بها بقميص الفريق.

وقال حسن مصطفى فى تصريحات عبر برنامج “فى الملعب وأنت سايق” مع الإعلامي إبراهيم فايق:" بالطبع أنا أنتمي للنادي الأهلي، تاريخي كله فى النادي الأهلي، من اللعب مع قطاع الناشئين، ثم التصعيد، ثم العودة مرة أخرى للعب فى الفريق من 2004_ 2005، وتحقيق كل البطولات الممكنة مع النادي والوصول لكأس العالم، حققت كل شئ مع الفريق.

وأضاف: "مسألة عودتي للنادي الأهلي أمر يرجع للإدارة، ولا يوجد أى شخص لا يتمنى العمل داخل الأهلي أو أن يكون كادر أهلاوي، ما بالك بشخص لعب مع النادي منذ قطاع الناشئين حتى تحقيق البطولات مع الفريق الأول، واللعب مع منتخب مصر عبر بوابة النادي.

وتابع:" مش هكون كداب أكيد أتمنى العودة من جديد، لا يوجد شخص يرفض ذلك، ولكن كما أؤكد الأمر يعود لإدارة النادي.

وتابع: "الأهلي يقوم بعمل صفقات قوية للغاية من أجل أن يضيف على قائمته من أجل أن يكون الفريق أقوى ويحافظ على نجاحه، مثل التعاقد مع موديست من بوروسيا دورتموند لاعب عالمي ولاعب من طراز قوي للغاية حتي إذا كان عمره كبير 35 عاما ولكن من الممكن أن يفيد بقوة النادي الأهلي.

وأضاف: "عكس الزمالك دائمًا لا يحافظ على لاعبيه، مثل رحيل كل من مصطفي محمد وبن شرقي وساسي وطارق حامد وأبو جبل ، ولم يتبقى من هذا الجيل واللاعبين المميزين غير زيزو فقط.

وأكد حسن مصطفى أن الزمالك يحتاج لحلول كبيرة مع مجلس الإدارة الجديد لحل الأزمات التي تواجه الفريق في الوقت الحالي