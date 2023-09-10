اليوم الأخير.. عبد الله جورج سعد يقدم أوراق ترشحه بانتخابات الزمالك

تقدم الدكتور عبدالله جورج سعد بأوراق ترشحه على منصب العضوية فوق السن، بانتخابات نادي الزمالك المزمع عقدها يوم 20 أكتوبر القادم، وجاء ترشح سعد في اليوم الأخير من تلقي طلبات المرشحين، والذي يستمر حتي السادسة من مساء اليوم.

وكان عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الصباحي للأبيض اليوم الأحد خلال المعسكر المغلق بمصر الجديدة.

وتحدث المدير الفني مع اللاعبين حول المرحلة المقبلة، و شرح كافة مراحل التدريبات وأبرز الفقرات التي سيتم تنفيذها في مران اليوم .

ويستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها يوم 16سبتمبر الجاري في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية أخرى غداً الاثنين أمام فريق سيراميكا كليوباترا قبل السفر إلى تنزانيا يوم 13 من الشهر الجاري.