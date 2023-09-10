الأحد 10 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

اليوم الأخير.. عبد الله جورج سعد يقدم أوراق ترشحه بانتخابات الزمالك

عبدالله جورج
عبدالله جورج

تقدم الدكتور عبدالله جورج سعد بأوراق ترشحه على منصب العضوية فوق السن، بانتخابات نادي الزمالك المزمع عقدها يوم 20 أكتوبر القادم، وجاء ترشح سعد في اليوم الأخير من تلقي طلبات المرشحين، والذي يستمر حتي السادسة من مساء اليوم.

وكان عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الصباحي للأبيض اليوم الأحد خلال المعسكر المغلق بمصر الجديدة.

وتحدث المدير الفني  مع اللاعبين حول المرحلة المقبلة، و شرح كافة مراحل التدريبات وأبرز الفقرات التي سيتم تنفيذها في مران اليوم .

ويستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها يوم 16سبتمبر الجاري في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية أخرى غداً الاثنين أمام فريق سيراميكا كليوباترا قبل السفر إلى تنزانيا يوم 13 من الشهر الجاري.

عبدالله جورج
عبدالله جورج
الدكتور عبدالله جورج سعد انتخابات نادى الزمالك الزمالك خوان كارلوس نادي الزمالك

مواد متعلقة

لحظة وصول قائمة حسين لبيب إلى مقر نادى الزمالك  (فيديو)

بالزغاريد.. وصول اللواء أحمد سليمان إلى مقر نادى الزمالك (فيديو)

أحمد سليمان: مجلس الزمالك القادم سيكون "متجانسًا" لعبور الأزمات

سامح الخوانكى يترشح فى انتخابات الزمالك على مقعد العضوية

الزمالك يعزى الشعب المغربى فى ضحايا الزلزال المدمر

علاء مقلد يتقدم بأوراق ترشحه فى انتخابات الزمالك

عبد المجيد سليم يترشح على منصب أمين الصندوق بانتخابات الزمالك

هدايا للأعضاء.. بابا نويل يظهر فى اليوم الخامس لانتخابات الزمالك

الأكثر قراءة

الخارجية: إعلان إثيوبيا إتمام عملية الملء الرابع لخزان سد النهضة انتهاك لإعلان المبادئ الموقع

محمد الباز: الإخوان رقصوا فى نكسة 67.. شوفتوا انحطاط أكتر من كده؟

الآلاف ينضمون لحملة حزب المصريين الأحرار «السيسى رئيسًا» من أعمار ومحافظات مختلفة

أبرز المعلومات الجيولوجية عن العاصفة دانيال وتأثيرها على مصر

الجائزة 100 ألف جنيه.. حل مسابقة الفنان أحمد العوضى

من بينهم جميلة إسماعيل.. مختار نوح يكشف عن أبرز المرشحين المحتملين للرئاسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

يا أهلًا بالمدارس

ماجد حبته

حصادنا فى قمة العشرين

محمود خليل

الهارب إلى «المئذنة»

سارة الشلقاني

أشرف مروان والكهول المتصارعة

د هند جاد

دكر كحول

د.أحمد الخميسى

زغرودة حلوة لعالم جديد

وائل لطفي

فى قلب العالم

لواء.حمدى البطران

ضرورة استكمال المسيرة

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مساعدات بالذكاء الاصطناعى وإجلاء الإسرائيليين.. تحركات إسرائيل عقب زلزال المغرب

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم

رجل السادات في تل أبيب.. هذا ما فعله أشرف مروان بإسرائيل