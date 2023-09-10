الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملات مكبرة لمنع البناء المخالف بالإسماعيلية

جريدة الدستور

أزال قسم الإشغالات بالوحدة المحلية لحيِّ ثان الإسماعيلية، اليوم الأحد، سور مبني على مساحة ٥٦٠ مترًا، بالإضافة إلى وقف تنفيذ صبة خرسانية لبناء مخالف بدون ترخيص عبارة عن أعمدة دور أرضي على مساحة ٢٠٠ متر من المساحة السابق ذكرها، وذلك بشارع جانبي متفرع من الثلاثيني  منطقة حي العبور.

وتم التحفظ على معدات البناء مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، لكل الوحدات المحلية، بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة، والتصدِّي لمخالفات البناء.

التصدِّي لمحاولة بناء بدون ترخيص بحيِّ ثالث الإسماعيلية

قامت الوحدة المحلية لحيِّ ثالث الإسماعيلية اليوم الأحد، بوقف تنفيذ صبة خرسانية لبناء مخالف بدون ترخيص، بالدور الثالث قطعة ٢ بلوك ٦٣ بمنطقة الحرفي.

وتم التحفظ على معدات البناء مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لكل الوحدات المحلية، بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة، والتصدي لمخالفات البناء.

إزالة فورية لشدة خشبية بالتل الكبير

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير اليوم السبت، بفك شدة خشبية سقف دور ثان، على مساحة ٨٠ مترا مربعا، بعزبة البعالوة الصغرى بقرية القصاصين القديمة.

وتمت الإزالة بحضور نائب رئيس المركز والمدينة، ورئيس القرية ورئيس القسم الهندسي ورئيس قسم الأملاك في المدينة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة التصدي لكل أشكال التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومحاولات البناء بدون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للبناء.

إزالة في المهد لسور بدون ترخيص بقرية نفيشة

قامت الوحدة المحلية لقرية نفيشة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، اليوم السبت، بإزالة في المهد لسور بدون ترخيص مقام من الطوب الأبيض على مساحة ٥٠ مترا تقريبًا، وذلك في طريق أم كلثوم.

وتمت الإزالة بالكامل مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة التصدِّي لكل أشكال التعدِّي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومحاولات البناء بدون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للبناء.

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