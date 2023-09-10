"القاهرة الإخبارية" ترصد معاناة متضررى زلزال المغرب (فيديو)

رصدت عدسة «القاهرة الإخبارية» معاناة بعض متضرري زلزال المغرب، وأسفر عن وقوع العديد من الضحايا والخسائر المادية.

ارتفاع أعداد القتلى والمصابين جراء الزلزال

وقال أحد متضرري الزلزال إن الشعب المغربي عاش تجربة في غاية الصعوبة، خاصة أننا هرعنا من الفزع والخوف وقت وقوع الزلزال.

وقال آخر: «المنازل وبعض المؤسسات تعرض لأضرار جسيمة للغاية، ونتج عن ذلك وجود ارتفاع لأعداد القتلى والمصابين بالإضافة إلى المفقودين تحت الأنقاض حتى الآن".

وأشارت إحدى المتضررات إلى أن الزلزال جاء بالخراب وتشريد الكثير من المواطنين، موجهة الشكر للملك محمد السادس ملك المغرب، عن مساعداته ومجهوداته التي بُذلت منذ اللحظات الأولى من حدوث الزلزال.

زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر

وأفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب بأنه تم تسجيل زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر بإقليم الحوز، وسط البلاد، في الساعة 11:00 من ليل الجمعة بتوقيت المغرب.

وأشار المعهد الوطني للجيوفيزياء إلى أن الهزات الارتدادية، عقب الزلزال الذي ضرب المغرب، يمكن أن تتواصل، مضيفًا أنه "يُنتظر أن تتواصل الهزات الارتدادية بضعة أيام أو بضعة أسابيع قبل أن تختفي"، وفق وسائل إعلام مغربية.