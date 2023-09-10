"إعلام القاهرة" تطلق الملتقى البحثي الدولي الأول لقسم الإذاعة والتلفزيون

أعلن قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة انطلاق الملتقى البحثي السنوي الأول لقسم الإذاعة والتليفزيون، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والأستاذة الدكتورة حنان جنيد عميدة الكلية، وبإشراف الدكتور أشرف جلال القائم بعمل رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون، ويحمل الملتقى في نسخته الأولى عنوان (من البث واسع النطاق إلى البث المحدود إلى البث الشبكي: تحديات العصر الرقمي وتداعياته) ويقام يومي 13 - 14 فبراير 2024 المقبل، كما يتضمن الملتقى عدة جلسات بحثية وحلقات نقاشية باللغتين العربية والإنجليزية.

ومن جانبها، قالت الدكتورة حنان جنيد عميدة الكلية، إن هذا الملتقى يشكل أهمية كبرى حيث يبحث في كيفية تغير المعادلة الإعلامية من وسائل التواصل الجماهيري إلى وسائل التواصل الشخصي، ويتناول تداعيات وسائل الإعلام الرقمي ومنصاته على الجمهور وصناع المحتوى، ويناقش الملتقى مدى استيعاب تحديات وفرص العصر الرقمي ومخاطر وإيجابيات دخول مجال صناعة المحتوى والإنتاج.

أهداف الملتقى الدولي بإعلام القاهرة

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور أشرف جلال القائم بعمل رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون والمشرف على الملتقى، أن من أهم أهداف الملتقى الدولي هى تحليل ومناقشة التحولات المتسارعة التي حدثت على مستوى وسائل الإعلام الإذاعية والتليفزيونية وبروز الاتصال الشخصي الرقمي الموجه في تجارب إعلامية عربية ودولية مختلفة، وأن الملتقى سوف يهتم باستعراض ومناقشة الأبعاد القانونية والسياسية والإشكاليات الأخلاقية والمالية لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي خاصة فيما يتعلق بتقنيات التزييف العميق والتعلم العميق وإشكاليات حقوق النشر والخصوصية.

وكانت أعلنت جامعة القاهرة، الجدول الزمني لإجراء الكشف الطبي على طلابها الجدد الحاصلين على الثانوية العامة والملتحقين بكليات الجامعة للعام الدراسي الجديد 2024/2023، تحت رعاية د. محمد الخشت رئيس الجامعة، وسوف يتم إجراء الكشف الطبي لهم وفق جدول زمني محدد لكل كلية، وتقسيم طلاب الكليات ذات الأعداد الكبيرة إلى مجموعات منعًا للتكدس ووفقًا للإجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة حرصًا علي سلامة الطلاب، حيث من المقرر أن يبدأ الكشف الطبي يوم 16 سبتمبر للطلاب الجدد على أن ينتهي يوم 12 أكتوبر.