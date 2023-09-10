الأحد 10 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"إعلام القاهرة" تطلق الملتقى البحثي الدولي الأول لقسم الإذاعة والتلفزيون

الدكتورة حنان جنيد
الدكتورة حنان جنيد عميدة الكلية

أعلن قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة انطلاق الملتقى البحثي السنوي الأول لقسم الإذاعة والتليفزيون،  برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والأستاذة الدكتورة حنان جنيد عميدة الكلية، وبإشراف الدكتور  أشرف جلال القائم بعمل رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون، ويحمل الملتقى في نسخته الأولى عنوان (من البث واسع النطاق إلى البث المحدود إلى البث الشبكي: تحديات العصر الرقمي وتداعياته) ويقام يومي  13 - 14 فبراير 2024 المقبل، كما يتضمن الملتقى عدة جلسات بحثية وحلقات نقاشية باللغتين العربية والإنجليزية.

ومن جانبها،  قالت الدكتورة حنان جنيد عميدة الكلية، إن هذا الملتقى يشكل أهمية كبرى حيث يبحث في كيفية تغير المعادلة الإعلامية من وسائل التواصل الجماهيري  إلى وسائل التواصل الشخصي، ويتناول تداعيات وسائل الإعلام الرقمي ومنصاته على الجمهور  وصناع المحتوى، ويناقش الملتقى مدى استيعاب تحديات وفرص العصر الرقمي ومخاطر وإيجابيات دخول مجال صناعة المحتوى والإنتاج.

txt

جامعة القاهرة تفوز بـ4 مراكز في مسابقة دولية بكندا

txt

جامعة القاهرة تطلق قافلة تنموية شاملة بقرية برنشت بالجيزة

 أهداف الملتقى الدولي بإعلام القاهرة

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور أشرف جلال القائم بعمل رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون والمشرف على الملتقى، أن من أهم أهداف الملتقى الدولي هى تحليل ومناقشة التحولات المتسارعة التي حدثت على مستوى وسائل الإعلام الإذاعية والتليفزيونية وبروز الاتصال الشخصي الرقمي الموجه في تجارب إعلامية عربية ودولية مختلفة، وأن الملتقى سوف يهتم باستعراض ومناقشة الأبعاد القانونية والسياسية والإشكاليات الأخلاقية والمالية لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي خاصة فيما يتعلق بتقنيات التزييف العميق والتعلم  العميق وإشكاليات حقوق النشر والخصوصية.

وكانت أعلنت جامعة القاهرة، الجدول الزمني لإجراء الكشف الطبي على طلابها الجدد الحاصلين على الثانوية العامة والملتحقين بكليات الجامعة للعام الدراسي الجديد 2024/2023، تحت رعاية د. محمد الخشت رئيس الجامعة، وسوف يتم إجراء الكشف الطبي لهم وفق جدول زمني محدد لكل كلية، وتقسيم طلاب الكليات ذات الأعداد الكبيرة إلى مجموعات منعًا للتكدس ووفقًا للإجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة حرصًا علي سلامة الطلاب، حيث من المقرر أن يبدأ الكشف الطبي يوم 16 سبتمبر للطلاب الجدد على أن ينتهي يوم 12 أكتوبر.

كلية الإعلام جامعة القاهر الملتقى البحثي السنوي قسم الإذاعة والتليفزيون تداعيات وسائل الإعلام الرقمي تطبيقات الذكاء الاصطناعي

مواد متعلقة

وزير التعليم العالى يؤكد أهمية دور الجامعات فى تطوير سياسات التنمية المستدامة

طلاب الدور الثانى يواصلون تسجيل رغباتهم بالموقع الإلكترونى للتنسيق

فتح باب التقديم للالتحاق ببرنامج الزراعة المحمية للحاصلات البستانية بزراعة طنطا

افتتاح أسبوع شباب الجامعات والمعاهد فى نسخته الـ13 بجامعة حلوان

مسابقة حول دور العمل الأهلى التنموى فى مواجهة التحديات المجتمعية بجامعة القاهرة

بدء مرحلة تنسيق القبول بالجامعات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة

بدء اجتماع اللجنة العلمية لأسبوع شباب الجامعات بحلوان

الخشت يهنئ وزير التعليم العالي بمنحه الدكتوراة الفخرية من جامعة إيست لندن

الأكثر قراءة

بعد لقائه الرئيس السيسى.. لماذا ارتدى مستشار ألمانيا عصابة على عينه؟

الأهلى يطير إلى السعودية الثلاثاء.. ويواجه طلائع الجيش غدًا

قبل وصولها مصر.. عاصفة دانيال ظاهرة نادرة تحدث كل ألف عام

جنة الله على الأرض.. أبرز الأماكن السياحية في الشرق الأوسط

تدشين مبادرة "تحويشة" بكفرالشيخ لتمكين المرأة اقتصاديًا

مقتل شخص فى مشاجرة مع صاحب جراج بسبب خلافات فى القليوبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

زغرودة حلوة لعالم جديد

وائل لطفي

فى قلب العالم

لواء.حمدى البطران

ضرورة استكمال المسيرة

سامح محجوب يكتب: السيسى جابه كل الخراب بشجاعة وطنية وإخلاص

ماجد حبته

صوت إفريقيا فى العشرين

مدحت بشاى

الحكيم "الفلكى".. وعظيمات مصر"السيسى"

أحمد بهاء الدين شعبان

"إحنا" والبريكس!

لواء. محسن الفحام

بين المتاح والمطلوب

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مساعدات بالذكاء الاصطناعى وإجلاء الإسرائيليين.. تحركات إسرائيل عقب زلزال المغرب

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم

رجل السادات في تل أبيب.. هذا ما فعله أشرف مروان بإسرائيل