فوز فرق طلابية من جامعة القاهرة بأربعة مراكز من بين 7 مراكز على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط فى مسابقة دولية بكندا لمحاكاة سوق المال

تحت رعاية د. محمد الخشت، فازت 4 فرق طلابية من كليتي الاقتصاد والعلوم السياسية والتجارة بـ 4 مراكز من إجمالي 7 مراكز خلال مشاركتهم في المسابقة الدولية لمحاكاة أسواق المال "The ESG trading initiative 2023"، والتي نظمتها مدرسة روتمان للإدارة بجامعة تورنتو الكندية وبنك HSBC الشرق الأوسط، وشملت المسابقة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقدم الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، التهنئة للطلاب الفائزين بالمسابقة لتميزهم وحصولهم على 4 مراكز هي (الثاني والخامس والسادس والسابع) حيث حصل على المركز الثاني والسادس والسابع، 3 فرق طلابية من كليه الاقتصاد والعلوم السياسية، بينما حصل على المركز الخامس فريق طلاب كلية التجارة - برنامج جورجيا. وشارك في المسابقة الدولية طلاب من 42 جامعة عالمية منها 7 دول شرق أوسطية. وقد حصل على المركز الثاني من جامعة القاهرة كل من أدهم أحمد، عمر أبو يوسف، وميار سامح الخولي، وسارة أشرف، بينما حصل على المركز الخامس من جامعة القاهرة كل من محمد محمود بدوي، ويارك أحمد عمار، وفاطمة أحمد عبد الحميد، فيما حصل أعضاء فريق كلية الاقتصاد والعلوم السياسية على المركزين السادس والسابع والتي ضمت كلاً من محمد توفيق، وأحمد حمدي، وسلمى طارق، وعلاء مبارك، ومحمد عمر، ومحمود عبد العزيز، وندى محمود، وأحمد علاء كمال. وقد شاركت تلك الفرق في المسابقة تحت إشراف الدكتورة سارة محمد أمين المدرس بقسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتورة دينا محسن المدرس ببرنامج جورجيا – كلية التجارة.

وأكد الدكتور محمد الخشت، ان المسابقة الدولية لمحاكاة أسواق المال تم إجراؤها من خلال منصة تحاكي الأسواق المالية في العالم الحقيقي لاتخاذ قرارات الاستثمار لممارسة التمويل مع مراعاة تأثير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، مضيفا ان المسابقة الدولية لمحاكاة أسواق المال تهدف إلى تعزيز تنمية مهارات التمويل المستدام لطلاب الجامعات في الشرق الأوسط، ومؤكدا حرص الجامعة على تشجيع الطلاب على المشاركة في المسابقات التنافسية المحلية والدولية وكذلك تنمية روح الابتكار والإبداع لديهم، وإكسابهم مهارات التواصل الفعال مع أقرانهم من مختلف دول العالم، بما يساهم في تميزهم والارتقاء بأدائهم وتمكنهم من الحصول على مراكز متقدمة في تلك المسابقات التنافسية.

ومن جانبه، قال الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إن الفرق الطلابية شاركت في المسابقة على مدار 4 أشهر من خلال مرحلتين، المرحلة الاولي (RPMC@HSBC 2023) استمرت 3 أشهر وقام فيها الطلاب بإدارة محفظة مالية ضخمة وتم التقييم بناء على sharpe ratio ونجح الطلاب في إدماج الاعتبارات البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة في استراتيجية التداول، وقدم الطلاب تقريرا عن استراتيجية الاستثمار المتبعة بالإضافة إلى تقديم عرض لتلك الاستراتيجية، فيما تضمنت المرحلة الثانية (RITC@HSBC 2023) تنافس كل الفرق في تحد لحظي خلال يوم واحد لاتخاذ قرارات استثمارية في ضوء سيناريوهات وأجواء سوقية متعددة تحاكي الواقع (علي سبيل المثال حالة لسوق السلع، وحالة أخرى لمخاطر السيولة).