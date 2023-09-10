مساعدات بالذكاء الاصطناعى وإجلاء الإسرائيليين.. تحركات إسرائيل عقب زلزال المغرب

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم الأحد إن إسرائيل سترسل وفدًا إلى المغرب صباح اليوم الأحد للمساعدة في إعادة الإسرائيليين العالقين إلى إسرائيل بعد الزلزال الذي ضرب المغرب ليلة الجمعة بقوة 6.8 درجة، وسيضم الوفد ممثلين عن الدائرة القنصلية وموظفين إداريين وفقًا لتقرير في صحيفة جيروزاليم بوست.

وبحسب المعلومات المتوفرة لدى وزارة الخارجية الإسرائيلية، كان هناك 479 إسرائيليًا في المغرب، تم حسابهم جميعًا بحلول الساعة 12:30 صباحًا.

وفي الوقت نفسه، استعدت إسرائيل لإرسال مساعدات إنسانية ووفد إنقاذ إلى المغرب، وكانت تنتظر الضوء الأخضر من المغرب لإرسال طائراتها، بالزامن مع التحركات لجلاء الإسرائيليين العالقين.

وغرد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء أمس السبت أنه "أصدر تعليماته لجميع الوزارات والقوات لتقديم المساعدة حسب الحاجة للشعب المغربي، بما في ذلك الاستعدادات لإرسال بعثة إغاثة إلى المنطقة، إن إسرائيل تقف إلى جانب أصدقائها، الشعب المغربي، في وقت محنته، نحن نقدم صلواتنا من أجل سلامتهم وسنساعدهم بأي طريقة ضرورية".

تحدث وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أمس السبت مع نظيره المغربي الوزير المنتدب المسئول عن الدفاع الوطني عبداللطيف لوديي. وقال جالانت: "جزء كبير من اتفاقيات إبراهيم هو التزامنا بالوقوف إلى جانب شركائنا خلال الأوقات الصعبة، دولة إسرائيل مستعدة لمساعدة المملكة المغربية".

إسرائيل تقدم المساعدة

واتصلت نجمة داود الحمراء والجيش الإسرائيلي ووزارتا الصحة والخارجية بنظرائها يوم السبت لعرض المساعدة، وكانت فرق من عمال الإنقاذ على أهبة الاستعداد للانطلاق إلى المغرب، بمن في ذلك أطباء وممرضات وزارة الصحة. كما تم إعداد المعدات الطبية للتسليم. بالإضافة إلى ذلك، قالت منظمة IsraAID الإنسانية غير الحكومية الإسرائيلية إنها سترسل طائرة إلى المغرب صباح الأحد بعد أن كانت على اتصال بأعضاء الجالية اليهودية المحلية في مراكش.

كما أعلنت مؤسسة SmartAID الخيرية الإسرائيلية الدولية للمساعدات التقنية عن قرارها إرسال فريق البحث والإنقاذ Magen، وتقوم بتعبئة فريق مكون من 20 عضوًا من ذوي المهارات في البحث والإنقاذ المهنيين للانتشار بشكل فوري، ويهدف الفريق إلى العمل جنبًا إلى جنب مع فرق البحث والإنقاذ المحلية والدولية بالإضافة إلى فريق الإنقاذ التابع للجيش الإسرائيلي.

سوف تقوم SmartAID، المشهورة باستجابتها السريعة ودمجها لتقنيات الذكاء الاصطناعي في الأزمات العالمية، بالتوازي مع جهود البحث والإنقاذ، بإرسال الموارد الأساسية لتلبية الاحتياجات العاجلة الملحة للناجين من الزلزال، حيث تمتلك المنظمة وحدات للمياه النظيفة والطاقة الشمسية وأنظمة الاتصالات، والتي سيتم إرسالها إلى المغرب، وفق بيان الجمعية. تتمثل إحدى المبادرات الرئيسية لـSmartAID في توفير حلول الإضاءة الحيوية للعائلات التي فقدت منازلها.

إجلاء الإسرائيليين

بالنسبة للإسرائيليين العالقين هناك، بخلاف وفد وزارة الخارجية المقرر أن يسافر لإجلائهم، قالت شركة التأمين Passport Card، ليلة السبت، إنها قامت بتأمين طائرة للسفر من إسرائيل إلى الدار البيضاء يوم الأحد، برفقة فريق إنقاذ ووفد طبي من نجمة داود الحمراء. وستعيد الطائرة الإسرائيليين المؤمن عليهم من قبل الشركة إلى إسرائيل.

وأعلنت شركة طيران العال لعملائها عن أن أي شخص في المغرب لديه رحلة عودة مقررة في 17 سبتمبر أو قبله يمكنه إعادة جدولة الرحلة مجانًا. وقالت شركة الطيران إنه إذا لم تكن هناك مقاعد متاحة، فسوف يساعد ذلك في إيجاد حلول بديلة، وستستمر الرحلات الجوية الأخرى، في انتظار موافقة وزارة الخارجية والسلطات في المغرب، كما هو مقرر.

كما عرض رئيس مجلس إدارة شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية، عمير بيرتس، المساعدة وجاء في بيان للشركة أن بيريتس أرسل رسالة إلى ملك المغرب وإلى الوزراء والمسئولين في المملكة وعرض عليهم المساعدة. وكتب أن شركته "مستعدة لتقديم أي مساعدة مطلوبة لقوات الإنقاذ المغربية، بما في ذلك الوسائل التكنولوجية المتقدمة، بالتنسيق مع الحكومة الإسرائيلية ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية".