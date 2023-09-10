الأحد 10 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

2636 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى

الملصق الإلكتروني
الملصق الإلكتروني

تمكنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، من تحرير 2636 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى، وضبط 676 مخالفة لقائد الدراجات النارية، لعدم ارتداء الخوذة، ورفع 69 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

2636 مخالفة

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة، لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور.

وتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع، وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

وتمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة، لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

حملات مكثفة

وشنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية.

كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب في زحامات مرورية بالطرق.

وتمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لكل مخالفة على الطريق، وإحالتها إلى نيابة المرور المختصة بنظرها سواء بالحبس أو توقيع الغرامة بحق المخالفين.

وزارة الداخلية مخالفة تحرير الدراجات النارية دراجة نارية متروكة حملات مرورية مكثفة آداب المرور

مواد متعلقة

2003 مخالفات للممتنعين عن تركيب الملصق الإلكتروني ورفع 63 سيارة متهالكة

تحرير 2653 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

تحرير 2168 مخالفة للممتنعين عن تركيب الملصق الإلكترونى

الأكثر قراءة

بعد لقائه الرئيس السيسى.. لماذا ارتدى مستشار ألمانيا عصابة على عينه؟

10 ديسمبر.. "المفوضين" تودع تقريرها فى شطب منتصر الزيات من سجلات المحامين

أسعار الدواجن اليوم الأحد 10 سبتمبر في بورصة الدواجن

استعدادًا للعام الدراسى الجديد.. رفع كفاءة مدارس دسوق فى كفرالشيخ

ضمن "حياة كريمة".. الكشف على 750 مواطنًا بقافلة سكانية شاملة فى الدلنجات

الرئيس السيسى يزور ضريح غاندى على هامش قمة العشرين (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

زغرودة حلوة لعالم جديد

وائل لطفي

فى قلب العالم

لواء.حمدى البطران

ضرورة استكمال المسيرة

سامح محجوب يكتب: السيسى جابه كل الخراب بشجاعة وطنية وإخلاص

ماجد حبته

صوت إفريقيا فى العشرين

مدحت بشاى

الحكيم "الفلكى".. وعظيمات مصر"السيسى"

أحمد بهاء الدين شعبان

"إحنا" والبريكس!

لواء. محسن الفحام

بين المتاح والمطلوب

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مساعدات بالذكاء الاصطناعى وإجلاء الإسرائيليين.. تحركات إسرائيل عقب زلزال المغرب

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم

رجل السادات في تل أبيب.. هذا ما فعله أشرف مروان بإسرائيل