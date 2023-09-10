"مشوار الحياة والفن والسياسة".. كتاب جديد لـ كريمة الحفناوي

صدر حديثًا عن بيت الحكمة بالتعاون مع دار النسيم للنشر والتوزيع، كتاب جديد بعنوان "وجع البعاد والبلاد.. مشوار الحياة والفن والسياسة" للدكتورة كريمة الحفناوي، والغلاف من تصميم الدكتورة هند سمير.

وعلى غلاف الكتاب نقرأ على لسان الدكتور محمد إبراهيم طه: "المذكرات أو فن السيرة الذاتية على صلة وثيقة بالسرد الروائي، وكريمة الحفناوي شخصية عامة، صيدلانية ومناضلة ومهتمة بالشأن العام السياسي، وشئون المرأة والقضايا الاجتماعية ذات الصلة، وهي شخصية تميل في أفكارها إلى الخارج / المجتمع أكثر مما تنطوي على شأن ذاتي، بمعنى أن قارئ هذه السيرة لن يجد أحداثا عائلية أو أسرية حدثت أو عايشتها الكاتبة بقدر ما سيجد بالضرورة سيرة مجتمع وسيرة وطن في فترة العقود السبعة، منذ 2 فبراير 53 وحتى نفس التاريخ من 2023.

نبذة عن الدكتورة كريمة الحفناوي



مؤلفة وممثلة مصرية، مواليد القاهرة فى 25 فبراير 1953، نشأت فى حى الظاهر، دخلت كلية الصيدلة جامعة القاهرة عام 1971 حيث شاركت بنشاط شديد وكانت من أبرز قيادات الحركة الطلابية الوطنية الديمقراطية فى السبعينات وكانت من مؤسسى نادى الفكر الاشتراكى بجامعة القاهرة.

اعتقلت الحفناوي خمس مرات أثناء الدراسة وتخرجت عام 1978، أما نشاطها الفنى فى التمثيل والغناء بدأته منذ عام 1964 فى برامج الأطفال بالإذاعة والتلفزيون ومسرح الأطفال، ثم اشتركت بالتمثيل على مسرح الجامعة أثناء دراستها الجامعية.

شاركت كممثلة على مسرح الثقافة الجماهيرية فى كل أقاليم مصر فى الفترة بين عامى 1975-2002، إيمانا منها بدور الفن الاجتماعى الثقافى السياسى، وشاركت أيضا ممثلة في مسلسل "رأس القط" عام 1980.

كما شاركت فى الحراك السياسى المجتمعى المصرى، سبق وسجلت يوميات فى كتاب أدبى بعنوان "يوميات صيدلانية" صدر فى يونيو 2008، وكتبت عددا من المقالات والأعمدة بصحف الكرامة وصوت الأمة والدستور والعربى الناصرى.