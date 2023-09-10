الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الغد: استمرار الرئيس السيسى فى الحكم استكمالًا لخطى التنمية والعبور للجمهورية الجديدة

موسى مصطفى موسى
موسى مصطفى موسى

يواصل حزب الغد، برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى، عقد لقاءاته المكثفة مع أمانات الحزب بالمحافظات، والمجلس المصري للقبائل لاستكمال خطى حملة دعم وتأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفترة رئاسية مقبلة.

القبائل المصرية والعربية تؤكد دعم الرئيس

وعقد الحزب مؤتمرًا حاشدًا جمع عددًا من القبائل المصرية والعربية، والأمانة المركزية للحزب، وأكد جميع الحاضرين على ضرورة استكمال الرئيس السيسي لقيادة الدولة المصرية لاستكمال الطريق التنموي الذي بدأه منذ توليه الحكم.

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حزب الغد: قمة إفريقيا للمناخ عكست ثقة القارة في القيادة السياسية

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"الغد" يشكل حملة مركزية لتأييد الرئيس السيسى فى الانتخابات المقبلة

وأكد المهندس موسى مصطفى موسى أن الرئيس السيسي تولي الحكم في ظروف اقتصادية وسياسية عصيبة، ورغم التحديات التي وضعها المتربصون وقوى الشر أمامه إلا أنه استطاع أن يُكمل مسيرة التنمية وعبر بالبلاد لبر الأمان، وتحمل المسئولية كاملة، ورفع راية العمل والبناء، فيدٌ تبني ويدٌ تحمل السلاح.

دعم وتأييد الرئيس سيكون على كل الأصعدة 

وشدد موسى مصطفى على أن دور الحزب في دعم وتأييد الرئيس سيكون على كل الأصعدة من ندوات ومؤتمرات وإعلام، من خلال صحف الحزب الورقية والإلكترونية، أو من خلال القناة الإلكترونية التابعة للحزب، ومن خلال التواجد مع الشارع وعمل مؤتمرات جماهيرية.

وأشار موسى مصطفى إلى أنه منفتح ويمد يده لأي حزب أو جهة أو قوة أو تيار وطني يريد أن ينضم للحزب، وحملته المركزية لدعم الرئيس، فالجميع يعمل من أجل مصلحة الوطن العليا، التي تكمن في استمرار الرئيس السيسي في قيادة الدولة المصرية لتكملة مصر الحديثة والجمهورية الجديدة.

ثقة الدول الكبرى في اقتصاد مصر

وقال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن مشاركة مصر في قمة العشرين بالعاصمة الهندية نيودلهي تعكس مدى مكانة مصر وثقلها الدولي، خاصة مع حرص الهند على أهمية المشاركة المصرية مع باقي الدول المشاركة، وهي الدول الأقوى والأكثر نفوذًا وهيمنة في العالم.

وأشار موسى مصطفى موسى، في تصريحات صحفية له، إلى أن حرص الدول الكبرى على المشاركة في بريكس من قبل واليوم في قمة العشرين يؤكد ثقة الدول الكبرى في اقتصاد مصر، وما تحقق من مشروعات وخطط تنموية واستثمارية في عهد الرئيس السيسي.

حزب الغد المهندس موسي مصطفي موسي موسى مصطفى موسى الرئيس عبد الفتاح السيسي القبائل المصرية ؤتمرات جماهيرية

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