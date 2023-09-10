الأحد 10 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": زلزال المغرب كارثة طبيعية حلت بمراكش ومَنْ حولها (فيديو)

زلزال المغرب
زلزال المغرب

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، تقريرًا حول أعنف زلزال يضرب المغرب منذ قرن.

وقالت القناة، عبر تقريرها، إن زلزال المغرب الأقوى منذ قرن، حيث سجل 7 درجات بمقياس ريختر على عمق نحو 20 كيلومترًا في الأرض، وهو كارثة طبيعية حلت بمراكش ومَنْ حولها من المدن المغربية أسفرت عن مئات القتلى والمصابين، بينما تقوم السلطات بحصر أعداد الضحايا والمصابين.

مركز الزلزال يقع في إقليم الحوز

المركز الوطني للبحث العلمي والتقني بالرباط، ذكر أن مركز الزلزال يقع في إقليم الحوز، وتأثر به كل من مراكش وغيرها من المدن المغربية.

وذكرت وسائل الإعلام المغربية أن زلزال الحوز أقوى زلزال لم تشهده البلاد من قبل، فيما ترتفع أعداد المصابين المحولين إلى المستشفيات في مراكش والدار البيضاء وأغادير، وسط دور كبير من السكان.

وأفادت بأن عددًا كبيرًا من السكان محاصرون تحت الأنقاض، وآخرون افترشوا الشوارع والميادين خوفًا من انهيار المباني فوق رءوسهم، وذلك عقب الإعلان عن هزات ارتدادية في عدد من المناطق خلّفت أضرارًا جسيمة بالمباني والمنازل.

وأوضحت أن القطاع الصحي في المغرب يعمل بكامل طاقته التشغيلية في محاولة لتفادي ارتفاع عدد الوفيات.

المغرب زلزال يضرب المغرب زلزال آثار زلزال المغرب أعنف زلزال يضرب المغرب القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

اليوم.. الفائزون بجوائز الدولة للمبدع الصغير في "الستات مايعرفوش يكدبوا"

مراسل "القاهرة الإخبارية" يكشف أصداء زلزال المغرب فى الأوساط الفرنسية

اللحظات الأولى لزلزال مدينة مراكش المغربية (فيديو)

وسط ترقب دولي.. قمة العشرين تنعقد في ظل أزمات كثيرة يشهدها العالم

"القاهرة الإخبارية" ترصد تاريخ الزلازل في المغرب (فيديو)

السيسى يلتقى رئيس المجلس الأوروبى على هامش قمة مجموعة العشرين بالهند

رئيس وزراء الهند أمام قمة العشرين: يجب أن نعمل معًا لمواجهة التحديات

الرئيس السيسى يُجرى عددًا من اللقاءات على هامش قمة العشرين بالهند

الأكثر قراءة

المتهمون بقتل "عادل إمام" يصلون قاعة المحكمة

أخبار فاتتك|الأهلى يستأنف تدريباته استعدادًا لمباراة السوبر الإفريقى.. وأب يقتل ابنه بحلوان

الرئيس السيسى يلتقى المستشار الألمانى على هامش قمة مجموعة العشرين

الخضروات والعصائر الأعلى.. "الإحصاء": ارتفاع التضخم الشهرى 1.6% خلال أغسطس الماضى

صحف القاهرة تبرز كلمة الرئيس السيسى خلال الجلسة الافتتاحية لقمة العشرين

3 يناير 1916.. قصة لقاء القطبين زكريا أحمد وسيد درويش بمقهى في الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

زغرودة حلوة لعالم جديد

وائل لطفي

فى قلب العالم

لواء.حمدى البطران

ضرورة استكمال المسيرة

سامح محجوب يكتب: السيسى جابه كل الخراب بشجاعة وطنية وإخلاص

ماجد حبته

صوت إفريقيا فى العشرين

مدحت بشاى

الحكيم "الفلكى".. وعظيمات مصر"السيسى"

أحمد بهاء الدين شعبان

"إحنا" والبريكس!

لواء. محسن الفحام

بين المتاح والمطلوب

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم

رجل السادات في تل أبيب.. هذا ما فعله أشرف مروان بإسرائيل

كيف خدع السادات "إسرائيل" بأشرف مروان؟ شهادة من تل أبيب