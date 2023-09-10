"القاهرة الإخبارية": زلزال المغرب كارثة طبيعية حلت بمراكش ومَنْ حولها (فيديو)

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، تقريرًا حول أعنف زلزال يضرب المغرب منذ قرن.

وقالت القناة، عبر تقريرها، إن زلزال المغرب الأقوى منذ قرن، حيث سجل 7 درجات بمقياس ريختر على عمق نحو 20 كيلومترًا في الأرض، وهو كارثة طبيعية حلت بمراكش ومَنْ حولها من المدن المغربية أسفرت عن مئات القتلى والمصابين، بينما تقوم السلطات بحصر أعداد الضحايا والمصابين.

مركز الزلزال يقع في إقليم الحوز

المركز الوطني للبحث العلمي والتقني بالرباط، ذكر أن مركز الزلزال يقع في إقليم الحوز، وتأثر به كل من مراكش وغيرها من المدن المغربية.

وذكرت وسائل الإعلام المغربية أن زلزال الحوز أقوى زلزال لم تشهده البلاد من قبل، فيما ترتفع أعداد المصابين المحولين إلى المستشفيات في مراكش والدار البيضاء وأغادير، وسط دور كبير من السكان.

وأفادت بأن عددًا كبيرًا من السكان محاصرون تحت الأنقاض، وآخرون افترشوا الشوارع والميادين خوفًا من انهيار المباني فوق رءوسهم، وذلك عقب الإعلان عن هزات ارتدادية في عدد من المناطق خلّفت أضرارًا جسيمة بالمباني والمنازل.

وأوضحت أن القطاع الصحي في المغرب يعمل بكامل طاقته التشغيلية في محاولة لتفادي ارتفاع عدد الوفيات.