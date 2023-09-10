تعويذة نادرة تكشف أسرار عن مصر القديمة.. هل آمن الفراعنة بالحياة الأخرى؟

قال موقع "هيستوري أول داي" الأمريكي، إن المخطوطات الفرعونية تحمل أبرز أسرار مصر القديمة، حيث كشفت مخطوطة تعويذة قديمة أن الفراعنة كانوا يؤمنون بالحياة الأخرى، وبالسحر الحقيقي.

وتابع أن موقع سقارة كشف عن المزيد من الأسرار، ففي أوائل عام 2023، وتوصل فريق من علماء الآثار لاكتشاف رائع، عبارة عن لفافة بردية عملاقة يبلغ طولها 52 قدمًا مليئة بتعاويذ من كتاب الموتى.

أول اكتشاف لمخطوطة كاملة منذ 100 عام

وأضاف موقع "هيستوري أول داي"، أن هذا يُعدّ أول اكتشاف كامل من نوعه منذ أكثر من 100 عام، ومن المؤكد أنه سيوفر معلومات قيمة عن إيمان المصريين بالحياة الأخرى القدماء بالسحر، وتخضع اللفافة حاليًا للترميم في معمل المتحف المصري بالقاهرة، على أمل أن يتم عرضها في نهاية المطاف في المتحف المصري الكبير الجديد، وهي فرصة لا يجب تفويتها، حيث يتعين مشاهدة هذه المخطوطات والتعرف على هذه المخطوطات.

وتابع أنه كان لدى المصريين القدماء إيمان رائع بالحياة الأخرى؛ وكان أحد الجوانب الرئيسية لهذا هو "كتاب الموتى"، ويعتقد أن هذه المجموعة من النصوص الجنائزية تساعد المتوفى في رحلته إلى الحياة الآخرة، وغالبًا ما كانت هذه النصوص تُدرج على لفائف البردي وتوضع في المقابر، مثل قطعة مقبرة الكاتب الطيبي آني في الأقصر، والمعروضة الآن في المتحف البريطاني.

تاريخها يعود إلى 1250 قبل الميلاد

وأضاف الموقع أن تاريخ هذه القطعة يعود إلى عام 1250 قبل الميلاد، وهي تصور قاعة الحساب، حيث يتم وزن قلب آني لتحديد ما إذا كان سيصل إلى الجنة، بالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من القطع الأثرية الأخرى، مثل ضمادات المومياء، وحتى القناع الذهبي لتوت عنخ آمون، كانت مزينة بتعاويذ من كتاب الموتى.

وأوضح الموقع الأمريكي، أن هذه المخطوطات سيتم عرضها للمرة الأولى في المتحف المصري الكبير الجديد، ومن المقرر أن يحل هذا المتحف المتطور محل المتحف المصري الحالي في ميدان التحرير بالقاهرة، وتبلغ تكلفة بنائه مليار دولار.

وسيضم المتحف مجموعة توت عنخ آمون الكاملة، بما في ذلك القناع الذهبي الشهير والتماثيل العملاقة للفراعنة مثل رمسيس الثاني، والتي سيحتل أحدها مركز الصدارة في الردهة، وعلى الرغم من أن المتحف على وشك الانتهاء، إلا أنه لم يتم تحديد موعدا مؤكدا لافتتاحه بعد، لكن الموقع يشير إلى أنه سيكون جاهزًا بحلول نهاية عام 2023.