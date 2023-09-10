الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد أبو اليزيد: مصر ستصبح مركز عالمى لتخزين وتداول الحبوب

حبوب القمح
حبوب القمح

أوضح الدكتور أحمد أبو اليزيد، الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة عين شمس، كيف يمكن أن تصبح مصر مركز عالمي لتخزين وتداول الحبوب، قائلًا: "إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعي تمامًا ما يحدث من أزمة غذاء عالمية". 

وأشار أحمد أبو اليزيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار" المذاع عبر فضائية Extra news، إلى الأزمة العالمية التي تتطلب أن نواجهها جميعًا، موضحًا أن قمة العشرين G20 تمثل 75% من حركة التجارة الدولية، و85% للناتج المحلي العالمي، وهذه المجموعة تضم حوالي 65% من تعداد السكان العالمي.

التغيرات المناخية

وأوضح أن التغيرات المناخية التي يعاني منها العالم هي تغيرات مناخية جامحة، فإن هذه المجموعة تمثل 79% من حجم الانبعاثات الحرارية الصادرة عن دول المجموعة، وهي الدول الصناعية الكبرى، وبالتالي كان لابد أن يكون هناك قاعدة اقتصاد أخضر عادل مستدام من خلال التشاركية في العمل سواء من تمويل الموارد البشرية أو ابتكار  طرق مرنة، وبالتالي فإن كل ما لديه من مورد بشري أو مورد أرضي أو مورد تمويلي أو صور من الابتكار. 

 مصر مركز عالمي لتخزين وتداول الحبوب

وأشار إلى أن مصر لديها ميزة بأنها تتوسط قارات العالم، كما لديها ممر آمن وقوي ودولي وهو قناة السويس، وهي من أكبر مستوردي دول العالم للقمح والحبوب، حيث تستورد ما يقرب من 12 مليون طن، وبالتالي لديها ملائة فنية في التعامل في اللوجستيات الخاصة باستيراد الحبوب وتخزينها وتداولها.

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