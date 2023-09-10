محمد فايز فرحات: الدولة المصرية تتبنى قضايا القارة الأفريقية فى المحافل الدولية

أوضح الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أهمية مشاركة مصر في قمة العشرين، قائلاً: "إن هناك علاقة قوية بين مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في مجموعة العشرين، المجموعة الاقتصادية، وبين مفهوم دبلوماسية التنمية بشكل عام، وهذه واحدة بالفعل من ملام السياسة الخارجية المصرية وهي مركزية وأهمية مفهوم دبلوماسية التنمية التي يمارسها الرئيس عبدالفتاح السيسي بنفسه في المحافل الدولية، من خلال تقديم الاقتصاد المصري والترويج لفرص الاستثمار الأجنبي في مصر.

مصر في قمة العشرين

وأضاف الدكتور محمد فايز فرحات، خلال مداخلة، عبر فضائية extra news، أن هناك أبعاد مهمة لمشاركة مصر في مجموعة العشرين، لافتاً إلى أن مصر في المرحلة الأخيرة أصبح لديها خطابًا دوليًا يتعامل مع القضايا الدولية على سبيل المثال.

وأوضح أن مصر أصبح لديها رؤية فيما يتعلق بقضية الطاقة، وقضية تغير المناخ، كما أن استضافة مصر لمؤتمر المناخ cop27 مناسبة مهمة للتأكيد على علاقة مصر ودورها في هذه القضية المهمة، لافتاً إلى أنه بالإضافة إلى هذه القضايا مصر تتبنى قضايا القارة الإفريقية، وتعبر مصر عن أن يكون هناك مساحة للقارة الإفريقية في القضايا الدولية وفي الأجندة الاقتصادية والمالية الدولية، خاصة فيما يتعلق بقضية المساعدات التنموية.