الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الدفاعات الجوية الروسية تسقط مسيرتين أوكرانيتين غربى القرم

إسقاط طائرة مسيرة
إسقاط طائرة مسيرة

أعلن رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية، سيرجى أكسينوف، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت مسيرتين أوكرانيتين غربى شبه الجزيرة.

 

وقال أكسينوف، حسبما أوردت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ، إن الدفاع الجوى الروسى أسقط طائرتين مسيرتين معاديتين أخريين فى غرب شبه جزيرة القرم.


وكان أكسينوف قد أعلن سابقا إسقاط طائرة بدون طيار فى المنطقة الشمالية الغربية من شبه جزيرة القرم.


وتواصل قوات كييف شن هجمات بالمسيرات على أهداف مدنية فى روسيا، وتحبطها الدفاعات الروسية بفعالية، رغم لجوء كييف لاستخدام مختلف أنواع المسيرات الغربية والمحلية، وحتى السوفيتية منها.


من جانبه، أكد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الموالى لموسكو دينيس بوشيلين، أن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت مجتمعات فى دونيتسك 69 مرة خلال الساعات الماضية، وأطلقت 198 قذيفة؛ ما أدى إلى مقتل اثنين.


وكتب بوشيلين عبر صفحته على منصة تلجرام، "أن القوات الأوكرانية نفذت 69 قصفا وأطلقت 198 قذيفة باستخدام المدفعية عيار 155 ملم والقذائف العنقودية".. وأدى القصف الأوكرانى إلى مقتل رجلين وإصابة أربعة آخرين.. ولحقت أضرار بستة منازل وأربعة مرافق للبنية التحتية المدنية فى المدينة".

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