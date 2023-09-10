وزير الخارجية الفلسطينى: نسعى لحماية شعبنا.. وننعم بدعم عربى وإسلامى كبير

تحدث وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، عن القضية الفلسطينية والحراك الذي تقوده بدعم عربي وإسلامي.

وقال "المالكي"، خلال حواره لبرنامج "عن قُرب" المُذاع على قناة "القاهرة الإخبارية" إن الحراك السياسي والدبلوماسي لدعم القضية الفلسطينية مستمر، وبدأ منذ فترة طويلة وفلسطين تقود هذا الحراك.

المالكي: فلسطين تنعم بدعم كل الدول العربية والإسلامية

كما أكد وزير الخارجية الفلسطيني أن فلسطين تنعم بدعم وإسناد من كل الدول العربية والإسلامية وحركة عدم الانحياز والاتحاد الإفريقي وكثير من التجمعات الإقليمية والدولية في مثل هذا الحراك.

وأشار إلى أن أساس هذا الحراك إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وعضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة، وتفعيل المسار القانوني بأشكاله المختلفة.

المالكى: نسعى لحماية الفلسطينيين من بطش وإرهاب الاحتلال ومستوطنيه

كما شدد المالكي على ضرورة الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني خاصة حقه في تقرير مصيره.

المالكي: هدف التحركات العربية إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين

وأوضح أن هذا الحراك يهدف لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من بطش وغطرسة وإرهاب دولة الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه الإرهابيين.

المالكى: الجامعة العربية "البيت الحاضن" للقضية الفلسطينية

كما أشار المالكي إلى الدور المهم للجامعة العربية في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الجامعة العربية هي البيت العربي الحاضن للقضية.

وتابع أنه يتم طرح أبعاد القضية الفلسطينية في اجتماعات الجامعة العربية ونحصل على مواقف وقرارات داعمة للتحرك الفلسطيني، وفي قمة الجزائر تم تشكيل لجنة وزارية عربية مفتوحة في العضوية لدعم التحرك الفلسطيني على المستوى الدولي.

رياض المالكي: فلسطين بحاجة للدعم على مستوى العالم أجمع

كما شدد وزير الخارجية الفلسطيني على فلسطين تحظى بدعم العديد من البلدان والمنظمات وهذا أمر مهم جدًا، مشيرًا إلى أن الدعم العربي والإسلامي للقضية الفلسطينية يمثل الحاضنة الأساسية للحراك الفلسطيني في هذه المرحلة.

وأشار إلى أن فلسطين بمفردها لن تكون قادرة على إنجاز ما هو مطلوب، وهي بحاجة لكل هذا الدعم والإسناد ليس فقط على المستوى العربي والإسلامي والاتحاد الإفريقي، وإنما على مستوى العالم أجمع.

المالكي: الأحزاب الحاكمة لإسرائيل لا تريد إقامة دولة للفلسطينيين

كما أكد رياض المالكي إن هناك أشخاصًا يعطون الانطباع بأنهم منفتحون تجاه القضية الفلسطينية أو مستعدون للجلوس والحوار مع الفلسطينيين وهناك أشخاص لديهم عداء كامل ورفض مطلق تجاه حقوق الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن الأحزاب الحاكمة لإسرائيل لديهم قناعة بأن الشعب الفلسطيني لا يستحق أن يكون له مكان ودولة، ويعتبرون أن هذه الأرض هي لليهود فقط.

وتابع أن هذا الانطباع يعلن عنه البعض بشكل علني والبعض الآخر يتمم به في الأماكن المغلقة، لكن في النهاية لم نسمع حتى هذه اللحظة من يقف ليقول إن الشعب الفلسطيني له حق في تقرير مصيره وأنه شعب أصيل في هذه الأرض، وعلى إسرائيل أن تتعامل مع هذا الحق بكل موضوعية والجلوس للتفاوض.