وزير الخارجية الفلسطينى: الحراك العربى والدولى لدعم فلسطين مستمر

قال الدكتور رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني، إن الحراك السياسي والدبلوماسي المكثف خلال الأشهر الأخيرة لدعم القضية الفلسطينية مستمر، وبدأ منذ فترة طويلة وفلسطين تقود هذا الحراك.

المالكي: فلسطين تنعم بدعم كل الدول العربية والإسلامية

وأضاف المالكي خلال حواره لبرنامج "عن قُرب" المُذاع على قناة "القاهرة الإخبارية" أن فلسطين تنعم بدعم وإسناد من كل الدول العربية والإسلامية وحركة عدم الانحياز والاتحاد الإفريقي وكثير من التجمعات الإقليمية والدولية في مثل هذا الحراك.

وأكد وزير الخارجية الفلسطيني أن أساس هذا الحراك إنهاء الاحتلال وأن تكون فلسطين دولة مستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، بالإضافة إلى عضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة، وتفعيل المسار القانوني بأشكاله المختلفة.