السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"خطة النواب": انضمام إفريقيا لمجموعة العشرين يعطى قوة لأكبر تجمع عالمى

الدكتور فخرى الفقى
الدكتور فخرى الفقى

كشف الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن حيثيات انضمام الاتحاد الإفريقى كعضو دائم لـمجموعة العشرين.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت، إن مصر لعبت دورًا مهمًا فى تفعيل منطقة التجارة الحرة الإفريقية.

وأضاف أن انضمام الاتحاد الإفريقي بشكل دائم لمجموعة العشرين يعطي قوة لأكبر تجمع اقتصادي في العالم. 

وأشار فخرى الفقى إلى أن التجارة البينية مرشحة أن تتواجد باستمرار مما يعد محفلًا عامًا ويعبر عن صوت إفريقيا، موضحًا أن هذا الانضمام يزيد من وزن مجموعة العشرين، مما يزيد من الإنتاج العام للمجموعة وقد تزيد عن 90%.

فخري الفقي مجموعة العشرين فضائية دي ام سي مساء دى ام سى

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