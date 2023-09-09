عبدالمنعم السيد: قمة العشرين تضم أكبر تجمع اقتصادى فى العالم

أكد الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أهمية مشاركة مصر في قمة مجموعة العشرين، قائلًا إنها تضم أكبر تجمع اقتصادي في العالم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت، أن قمة العشرين تعد تكتلًا اقتصاديًا كبيرًا، ويعتبر أكبر تجمع وتكتل اقتصادي على الصعيد العالمي ويضم 19 دولة بجانب الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أنه تمت الموافقة على انضمام الاتحاد الإفريقي للقمة كعضو دائم، ليصبح عدد الأعضاء 21، موضحًا أن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قمة العشرين جاء بناء على دعوة رئيس وزراء الهند.