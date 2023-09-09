السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس جامعة الاستغوار المغربية: توجد مخاوف من تكرار الهزات الأرضية الشديدة

زلزال المغرب
زلزال المغرب

قال منصور حسين، رئيس جامعة الاستغوار المغربية، إن السلطات المغربية تقدم المساعدات للمتضررين من الـزلزال المدمر، مؤكدًا أن جنوب غرب مراكش هي المنطقة الأكثر تضررًا. 

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن المباني المتضررة كانت من التراب الركامي، علاوة على أن الزلزال كان شديدًا، مما أثر بتلك المنطقة الجبلية. 

1036 ضحية و1200 مصاب حتى الآن

وأكد أن هناك مخاوف من تكرار الهزات الأرضية الشديدة الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أنه حتى الآن يوجد نحو 1036 ضحية و1200 مصاب، جراء الهزة الأرضية، والبحث عن المواطنين تحت الأنقاض مستمر بأوامر ملك المغرب.

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