«التنمية الصناعية»: مجمع صناعى فى حوش عيسى قبل نهاية العام

قال إيهاب سعيد، عضو غرفة القاهرة التجارية، إن الغرفة شكلت لجنة خاصة بالمعارض ستعمل على إنشاء معارض دائمة طوال العام، مضيفًا أن التنسيق حاليًا على وضع خطة استراتيجية كاملة لإقامة المعارض بشكل دورى للسلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة يشمل السلع من المصنع أو المزارع مباشرة دون المرور بسلسلة التجار، ويشمل تخفيضات تصل إلى ٣٠٪، وتتناسب تلك المعارض مع الأوضاع الاقتصادية الحالية وفى إطار دعم المواطنين وتخفيف الأعباء.

وذكر أن الغرفة تعمل حاليًا على التنسيق مع اتحاد الغرف التجارية لتجهيزات معارض «أهلًا مدارس» قبل حلول ١٥ سبتمبر، وتشمل جميع المنتجات والأدوات المكتبية والملابس وبعض أنواع السلع الغذائية، مشيرًا إلى أنه جرى التنسيق مع المصانع لتقليل هامش الربح وإتاحة السلع بأسعار مخفضة وبأعلى جودة.

ولفت إلى أن الدورة الجديدة لغرفة القاهرة التجارية تعمل على وضع خطة استراتيجية واضحة تستهدف دعم التجار والعمل على ضبط الأسواق والسلع والمنتجات بأسعار تنافسية مناسبة ومنع الاحتكار وميكنة المعاملات التجارية والتوسع فى تطبيق الفواتير الإلكترونية بما يتناسب مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمى، للحد من الفساد وشبهات الاختلاس أو التهرب الضريبى.

وأكد عضو غرفة القاهرة التجارية أن الغرفة لديها خطة واضحة لزيادة الصادرات ورفع التبادل التجارى بين مصر والبلاد العربية لتحقيق حلم الـ١٠٠ مليار دولار سنويًا وفق توجيهات القيادة السياسية.

يذكر أن الصادرات غير البترولية حققت نموًا بنحو ١٠٪ فى عام ٢٠٢٢، حيث ارتفعت إلى ٣٥.٦ مليار دولار مقارنة بنحو ٣٢.٣ مليار دولار خلال العام السابق، بفضل نمو صادرات قطاعات الصناعات الكيماوية ومواد البناء والصناعات النسيجية.