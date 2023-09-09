السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

انتهت بقطع أذنه.. تفاصيل مشاجرة مدير فنادق مع سائق توكتوك بشبرا

إسعاف
إسعاف

خلاف بسيط بين مدير عام فنادق بالبحر الأحمر، مع سائق توكتوك في منطقة شبرا الخيمة أول بمحافظة القليوبية، تحول إلى كارثة لم تحمد عقباه، بعد أن تدخل بينهما الشيطان.

المجني عليه في هذه الواقعة الغريبة مدير عام فنادق عالمية بمدينة البحر الأحمر، والذي كان في منطقة شبرا الخيمة مستقلا سيارته في طريقه إلى أحد الأماكن لإنهاء بعض الأوراق حتى وصل إلى منطقة شبرا الخيمة.

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مدير الفنادق كان لديه مجموعة من المهام عليه أن ينجزها خلال وقت معين، لكن توقفت الأمور بالنسبة لهم بعد أن دخل في تكدس مروري بسيارته بنطاق شبرا الخيمة وتوقفت حركة المرور، ولأن مدير الفنادق ملتزم بمواعيد ولا يريد أن يتأخر عليها، حاول الخروج من هذا المأزق.

وأثناء تلك المحاولات حاول أن يمر وسط ازدحام التكاتك التي تمشي بشكل عشوائي، فقطع عليه الطريق سائق توكتوك، فبدأ بالحديث معه لقطع الطريق أثناء المرور مع ارتباطه بعدد من المواعيد، فتحدث مع سائق التوكتوك بشكل غير لائق، فنزل من سيارته ليعاتبه على طريقته.

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وحينما نزل مدير الفنادق من السيارة حدثت مشادة بينه وبين سائق التوكتوك، الذي نزل وقام بالتشاجر مع الطرف الأول التعدي عليه بآلة حادة على رأسه تسببت في قطع أذنه تمامًا، فسقط مدير الفنادق على الأرض غارقًا في دمائه وسط المواطنين الذين تدخلوا لمحاولة إنهاء الأمر.

الأهالي قاموا بالاتصال بالإسعاف التي نقلته إلى مستشفى بمنطقة مصر الجديدة لمحاولة إجراء الإسعافات الأولية اللازمة له ومع أذنه اليسرى المقطوعة .

المستشفى أخطرت مدير أمن القليوبية اللواء نبيل سليم باستقبالها مدير عام فنادق بالبحر الأحمر مصاب ببتر في الأذن اليسرى،  نتيجة وقوع مشاجرة في منطقة شبرا الخيمة أول.

على الفور تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية، وتوصلت التحريات إلى تحديد المتهم، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وأقر بارتكابه الواقعة، وتحرر محضر وأحيل المتهم إلى النيابة التي تولت التحقيق.

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