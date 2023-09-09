قناة الناس| أستاذ بالأزهر: بر الوالدين من صفات الأنبياء (فيديو)

قال الدكتور محمد حسن سبتان، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر الشريف، إن البر معناه الصدق وهو جماع الخير، وأعظم البر بر الوالدين واتصف به الأنبياء السابقون، فذكر الله عز وجل لنا من نماذجهم سيدنا يحيى عليه السلام في قوله تعالى: (وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا) أي مطيعًا لوالديه ولم يكن مستكبرًا أو ذا معصية بل كان طائعًا.

وأضاف الدكتور محمد حسن سبتان، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر الشريف، اليوم السبت، خلال برنامج "آيات بينات"، المذاع عبر قناة الناس الفضائية، أنّ الله عز وجل امتن على عيسى عليه السلام ببره لأمه السيدة البتول الصديقة مريم فقال تعالى في كتابه العزيز (وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا) أي جعلني ربي مطيعا لوالدتي محسنًا لها ولست مستكبرًا ولا مرتكبًا للمعاصي.

وأوضح أننا نلاحظ أيضًا أمرًا هامًا في الحديث عن بر الوالدين فحيث يأتي الأمر من الله بإكرام الوالدين يقرن الله عز وجل ذلك بتوحيده وبالبراءة من الشرك، وذلك الاهتمام حينما يقترن الأمر بالتوحيد مع بر الوالدين يعطينا أن بر الوالدين أمر عظيم وهو ليس نافلة من العمل أو امتنانًا من الابن، بل هو من أوجب الواجبات التي تقدم على غيرها.

وأكد أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر الشريف، أنه قرن التوحيد ببر الوالدين فيما حكاه لقمان الحكيم (وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِۖ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ)، وقال أيضًا (وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ).

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.