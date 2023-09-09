السبت 09 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أشرف سنجر: الصراع الصينى الأمريكى وصل إلى مستوى كبير فى قمة العشرين

أشرف سنجر
أشرف سنجر

كشف أشرف سنجر خبير السياسات الدولية، عن أبرز الموضوعات التي طرحت على طاولة قمة مجموعة العشرين.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن أبرز شيء اليوم أن الولايات المتحدة الأمريكية تطرح مبادرة تقاوم مبادرة الصين بشكل كبير، من خلال بناء علاقات اقتصادية قوية مع الشرق الأوسط وأوروبا والهند.

وأضاف سنجر أن ذلك يعني أن الصراع الصيني الأمريكي وصل إلى مستوى كبير في قمة العشرين، والذي يوضح سبب غياب الرئيس الصيني، بسبب الضغوط الكبيرة في العلاقات الصينية الأمريكية والتنافس الكبير.

وأشار إلى أن الهند في إدارة هذا المشهد المنقسم بين دول قمة العشرين، والمسئولين عن التغيرات المناخية وكل التحديات من أعباء الديون.

مجموعة العشرين اكسترا نيوز الولايات المتحدة الامريكية الصين أشرف سنجر

مواد متعلقة

محلل اقتصادى يوضح أهم الملفات المطروحة على طاولة مجموعة العشرين

أستاذ اقتصاد: مصر تستطيع تقديم الكثير للمجتمع الدولى اقتصاديًا

خبير دولى: الرئيس السيسى شخص جسور يقتحم كل المناطق الشائكة

مع اقتراب ذكرى نصر أكتوبر.. استمرار المحاولات الإسرائيلية لتزييف الحقائق

جمال الكشكي: تمكين الشباب فلسفة تبناها الرئيس السيسى خلال 10 سنوات ماضية

"لوغاريتم" يتجول في متحف سامسونج "نوستاليجا التكنولوجيا"

"لوغاريتم" يستعرض عصر "الروبوت الخادمة" في كوريا

أحمد الطاهرى: البعض يريد تزييف الحقائق والتاريخ مع قرب ذكرى نصر أكتوبر

الأكثر قراءة

طبيعة الأرض والمسافة.. هل تتأثر مصر بـ"زلزال المغرب" المدمر؟

سيدة تمنع خطف طفل في المطرية: "صرخت ولميت الناس.. ووصلته لحضن أمه"

سباق سيارات يتسبب فى وفاة شاب وإصابة زوجين بالفيوم

الأهلي يعين طبيبًا جديدًا للفريق بعد رحيل أبوالعينين

الهجرة: غرفة عمليات لمتابعة موقف الجالية المصرية بالمغرب

محافظ بورسعيد ورئيس هيئة قضايا الدولة يفتتحان مقر هيئة قضايا الدولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

صوت إفريقيا فى العشرين

مدحت بشاى

الحكيم "الفلكى".. وعظيمات مصر"السيسى"

أحمد بهاء الدين شعبان

"إحنا" والبريكس!

لواء. محسن الفحام

بين المتاح والمطلوب

علي سعدة

التعصب

د. منى حلمى

شرارة بدأتها نساء إيران

حسين دعسة

رفع السرية عن ملفات حرب أكتوبر 1973.. يوم الغفران.. الهزيمة!

جوزيف عوض

أوبنهايمر ومعضلة الأخلاق

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم

رجل السادات في تل أبيب.. هذا ما فعله أشرف مروان بإسرائيل

كيف خدع السادات "إسرائيل" بأشرف مروان؟ شهادة من تل أبيب