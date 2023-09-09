مستقبل وطن يعقد اجتماعًا موسعًا حول الاستحقاق الانتخابى الرئاسى المقبل بمركز الداخلة

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، اليوم، اجتماعًا مع الوحدات الحزبية بمركز الداخلة وعدد من الوحدات الحزبية بمدينة موط عن الاستحقاق الانتخابي الرئاسي المقبل وعملية الحشد الجماهيري.

وأكد المحاسب جمال آدم، أمين عام حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد على عملية التنظيم أمام وخارج اللجان، وحث الشباب من الجنسين علي المشاركة في التصويت الانتخابي.

كما تحدث الدكتور مؤمن معاذ عضو مجلس الشيوخ علي أهمية المشاركة في العملية الانتخابية وتنظيم العمل.

وأكد النائب محمد علي عبدالغني، عضو مجلس الشيوخ على حشد المواطنين أمام اللجان وتنظيم العمل داخل وخارج المقرات الانتخابية، واستعراض أبرز إنجازات الرئيس على مستوى الجمهورية بشكل عام وعلى مستوى الداخلة بشكل خاص.

وأضاف الدكتور محسن عبد الوهاب أمين التنظيم بالمحافظة على توعية المواطنين بضرورة المشاركة في العملية الانتخابية من أجل مستقبل أفضل

اجتماع مستقبل وطن

تناول الاجتماع التوعية للجماهير لأهمية المشاركة في العملية الانتخابية وتفعيل أدوار أعضاء الأمانة والوحدات الحزبية والنوعية من خلال تنظيم لقاءات مع الموطنين لمشاركتهم في الحراك السياسي وأهمية المشاركة في العملية الانتخابية.

كما تم توضيح الدور الكبير للشباب والمرأة في المشاركة في العملية الانتخابية وحشد المواطنين وتوعيتهم.

وفي نهاية الاجتماع بعث الجميع برسالة شكر وتقدير ودعم لفخامة الرئيس وتأييدهم التام لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لفترة ثانية لاستكمال مسيرة العمل والبناء والتنمية والإصلاح، كما قدم الجميع الشكر والتقدير لقيادات مستقبل وطن علي دعمهم والتواجد بصفة مستمرة وتلاحمهم مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم.