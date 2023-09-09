كنيسة العذراء مريم للسريان الأرثوذكس تطلق يوما للتوعية بالقضايا المجتمعية

أعلنت كنيسة السيدة العذراء مريم للسريان الأرثوذكس، برعاية الأب “فيلبس عيسى”، راعي السريان الأرثوذكس بالقاهرة، عن إطلاق يوم توعية ببعض القضايا المجتمعية التي تهم المجتمع المصري، وذلك مساء غد الأحد بمقر الكنيسة.

وأوضحت الكنيسة في بيان لها، أن يوم التوعية يقوم بتقديم محتوى توعوي يخص قضايا الإتجار بالبشر وكيفية استخدام السوشيال ميديا، وذلك من خلال استخدام الفن التعبيري.

وتسعى الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بمصر إلى التوعية بقضايا المجتمع المصري ومحاولة معالجتها عبر استخدام الفنون المختلفة، في إطار حرصها على المشاركة المجتمعية والتعرف على مشكلات المجتمع المصري والتعاون في حلها.

في سياق متصل زار الربان فيلبس عيسى كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم للسريان الأرثوذكس في القاهرة، دير راهبات “الكلمة المتجسد” لذوي الاحتياجات الخاصة، والأيتام في حلمية الزيتون - القاهرة.



شاركه في هذه الزيارة، مجموعة من خدام خدمة "الراعي الصالح"، حيث اشتركوا فيه مع الأطفال ببعض الفقرات المتنوعة من ترانيم وألعاب ومسابقات، وتناولوا معهم لقمة المحبة أغابي ثم قاموا بتوزيع بعض الهدايا التذكارية لهم.

استعدادات الكنائس للاحتفال بعيد النيروز

وتستعد الكنائس المصرية بمختلف طوائفها الأرثوذكسية والكاثوليكية، للاحتفال مساء الأثنين المقبل بعيد النيروز وهو عيد رأس السنة القبطية، والتي تنظم خلاله الكنائس صلوات قداس صباحية، صباح الثلاثاء، بينما تشهد ليلة العيد احتفالات في غالبية إيبارشيات الكنائس، استعداداً لاستقبال العام القبطي الجديد.