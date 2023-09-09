السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الولايات المتحدة تعتزم نشر العديد من مقاتلات "إف-16" فى رومانيا

مقاتلات إف-16
مقاتلات إف-16

اتفقت وزارتا الخارجية الأمريكية والرومانية، على نشر الولايات المتحدة مقاتلات من طراز "إف-16" في رومانيا لتلبية احتياجات مهمة الأمن الجوي للناتو، على ما أوردت محطة إذاعة "راديو رومانيا إنترناشيونال".

وأعلنت وزارة الدفاع الرومانية الأربعاء الماضي، عن العثور داخل أراضي البلاد على حطام قد يكون أجزاء من مُسيرات جوية.

وقالت محطة الإذاعة اليوم السبت: "إنه تمت مناقشة موضوع حطام الطائرة بدون طيار، خلال محادثة هاتفية بين وزيرة الخارجية لومينيكا أودوبيسكو ونظيرها الأمريكي أنتوني بلينكن. وخلالها تم الحديث عن تعزيز التعاون الثنائي في مجال الدفاع الجوي، وكذلك نشر العديد من المقاتلات الأمريكية من طراز F-16 على الأراضي الرومانية لدعم مهام الأمن الجوي لحلف شمال الأطلسي".

وتمت الإشارة إلى أن السلطات الأمريكية أعربت عن قلقها بشأن الأمن في منطقة البحر الأسود  في ضوء الهجمات الأخيرة على الموانئ الأوكرانية على نهر الدانوب.

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مسيرات روسية تتجه إلى ميناء لصادرات الحبوب على نهر الدانوب

كما أعربت في السياق ذاته، عن تقديرها لاهتمام ومشاركة رومانيا في إيجاد حلول فعالة في هذا السياق بالتعاون مع الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية وأوكرانيا.

الناتو يؤكد تعزيز وجوده في البحر الأسود

في وقت سابق، صدر عن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بيان جاء فيه: "أكدت السلطات الرومانية أنه تم العثور على حطام، ربما لطائرة جوية بدون طيار، في الأراضي الرومانية، بالقرب من الحدود مع أوكرانيا. وتحقق السلطات الرومانية في الحادث. وأطلعت رومانيا حلفاء الناتو على الحادث في اجتماع مجلس شمال الأطلسي، وأعرب الحلفاء عن تضامنهم بقوة مع رومانيا".

وأشار حلف الأطلسي بحسب ما نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية، إلى أن "الناتو عزز بشكل كبير وجوده في منطقة البحر الأسود"، وأكد أنه يواصل مراقبة الوضع عن كثب.

وقال البيان: "إننا نظل على اتصال وثيق مع حليفتنا رومانيا".

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بلينكن يبحث مع وزير خارجية رومانيا صفقة الحبوب والملفات الأمنية

الولايات المتحدة رومانيا ​الناتو نشر مقاتلات إف 16 الأراضي الرومانية

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