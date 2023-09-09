الحكم على طالب أخميم تاجر الأفيون بالسجن المشدد 3 سنوات

أصدرت محكمة جنايات سوهاج اليوم حكمًا يقضي بمعاقبة طالب متهم بالاتجار في المخدرات بمركز أخميم، بالسجن المشدد 3 سنوات مع تغريمه 10 آلاف جنيه لحيازته الأفيون والحشيش.

رصد طالب أخميم

كانت قد وردت معلومات لضباط مباحث مركز شرطة أخميم تفيد قيام طالب بالاتجار في الأفيون والحشيش وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف وراغبي الشراء من الشباب والمتعاطين متخذا من منطقة سكنه وكرًا لترويج المواد المخدرة.

تحريات ضباط المباحث

تم تشكيل فريق بحث للتحري حول صحة تلك المعلومات وتبين تأكيدها، تم إصدار إذن من النيابة العامة وخرجت مأمورية من ضباط مباحث أخميم، ونجحت في ضبط المتهم بأحد الأكمنة التي أعدت له.

اعترافات المتهم

وبتفتيش المتهم تبين حيازته 8 قطع من الحشيش وعدد من قطع الأفيون، وبمواجهته اعترف بحيازته المخدرات بقصد الاتجار، فتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل المتهم إلى النيابة العامة والتي بدورها أحالته إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها السابق.

تاجر الهيروين والميتامفيتامين

كما قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت بمعاقبة المتهم "ع.ا.ا" عاطل، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه جنيه لاتهامه بالإتجار في الأفيون والحشيش والهيروين وجوهر الميتامفيتامين بدائرة مركز أخميم.

كانت قد وردت معلومات إلى ضباط ضباط المباحث بمركز أخميم مفادها قيام المتهم بالإتجار في الأفيون والحشيش والهيروين وجوهر الميتامفيتامين وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء من الشباب والمتعاطين.

تم تشكيل فريق بحث للتأكد من صحة المعلومات، وعلى الفور خرجت قوة أمنية مكبرة بعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات ونجحت في القبض على المتهم في أحد الأكمنة

وبمواجهة المتهم أمام ضباط مباحث مركز أخميم اعترف بالإتجار فى المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها السابق.