السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ اقتصاد: مصر تستطيع تقديم الكثير للمجتمع الدولى اقتصاديًا

زينب نوار
زينب نوار

كشفت زينب نوار، أستاذ الاقتصاد، عن أهداف قمة العشرين من الناحية الاقتصادية.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن مصر بما تمتلكه من مقومات اقتصادية ومناطق استراتيجية مهمة من مجموعة مشاريع تمت خلال الفترة الماضية من الطاقة والاكتشافات الأحفورية المهمة، تستطيع أن تحقق منفعة للدول التي معها في المجموعات الاقتصادية والتكتلات الكبرى.

وأوضح أن مصر تستطيع أن تقدم الكثير للمجمتع الدولي والدول الأعضاء في التكتلات الاقتصادية الكبري مثل البريكس ومجموعة العشرين.

وأشارت إلى أن العالم يتجه إلى فكر التكتلات الاقتصادية للتعامل مع الأزمات العالمية، موضحة أن أي دولة بمفردها لا تستطيع أن تتعامل مع كل التحديات العالمية في وقتنا الحالي.

قمة العشرين زينب نوار اكسترا نيوز استاذ الاقتصاد البريكس

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