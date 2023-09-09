قادة مجموعة العشرين: استخدام الأسلحة النووية والتهديد بها فى أزمة أوكرانيا غير مقبول

شددت قادة مجموعة العشرين علي أنه على جميع الأطراف المعنية في الأزمة الأوكرانية الامتناع عن التهديد أو استخدام القوة للاستيلاء على الأرض، مؤكدين أن استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها في أزمة أوكرانيا غير مقبول.

انطلاق أعمال القمة الـ18 لمجموعة العشرين

وانطلقت، السبت، أعمال القمة الـ18 لرؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين في العاصمة الهندية نيودلهي، للتباحث بشأن أبرز القضايا الدولية وتسريع التقدم الجماعي نحو التنمية المستدامة ودفع العمل المناخي وتحقيق توازن نمو الاقتصاد العالمي.