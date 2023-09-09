السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

علاء مقلد يتقدم بأوراق ترشحه فى انتخابات الزمالك

علاء مقلد عضو مجلس
علاء مقلد عضو مجلس الإدارة السابق

تقدم، منذ قليل، علاء مقلد عضو مجلس الإدارة السابق، بأوراق ترشحه على عضوية مجلس إدارة نادي الزمالك فوق السن، إلى اللجنة المكلفة بتلقي أوراق المرشحين لانتخابات نادي الزمالك التي من المقرر إجراؤها 20 أكتوبر المقبل.

وقال مقلد، عقب تقديمه أوراق ترشحه، إنه قام بهذه الخطوة لخدمة الجمعية العمومية وحل المشكلات الموجودة.

أما بشأن مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، ألمح مقلد عن وجود نية ورغبة لديه لدخوله المعركة الانتخابية الحالية.

وفتح في العاشرة صباح اليوم السبت 9 سبتمبر اليوم السادس لتلقي طلبات الترشح لانتخابات الزمالك المقبلة، والذي يستمر ليوم الأحد المقبل، ولمدة ثماني ساعات يوميا من الساعة العاشرة صباحا حتى السادسة مساءً.

وتتكون لجنة تلقي طلبات الترشيح من، الدكتور عماد البناني، المدير التنفيذي رئيسا للجنة وأيمن عبد الخالق، مدير المتابعة وعلاء حنفي، مدير السكرتارية العامة ومحمد عبد الفتاح، مدير المشتريات ومحمد خالد، القائم بأعمال مدير الاشتراكات، وعصام عباس، نائب مدير الاشتراكات ومصطفى سعيد، مدير الخزينة وصلاح صبحي، قسم الخزينة، وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

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علاء مقلد نادي الزمالك المعركة الانتخابية الزمالك مقلد

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