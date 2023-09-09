الأهلى يستفسر من "كاف" عن جوائز السوبر الإفريقى

أرسلت إدارة الأهلي؛ برئاسة محمود الخطيب، خطابا رسميا إلى الاتحاد الإفريقي (كاف)، للاستفسار عن مكافأة النسخة الأولى للدورى الإفريقي التي ستنطلق 20 أكتوبر المقبل بمشاركة 8 فرق.

وكشف مصدر عن أن الأهلى طلب من (كاف) ضرورة توضيح كل ما يتعلق باللائحة الخاصة بالبطولة والمكافآت ونظامها وطريقة السفر والعديد من الأمور الأخرى التي ستكون خلال مشاركته في البطولة.

وقال المصدر إن إدارة الأهلي في انتظار رد كاف على طلبه قبل اتخاذ قرار نهائى فى هذا الشأن، خاصة أنه وصلت معلومات إلى إدارة القلعة الحمراء بشكل ودي أنه جرى تخفيض المكافآت من 6 ملايين دولار للبطل إلى 2.5 مليون دولار فقط.

وهو ما أثار الغضب بجانب أن هناك رغبة فى معرفة من سيتحمل تكاليف السفر والإقامة في ظل ضيق الوقت بين المباريات، ولن يوافق مسئولو الأهلي على تحمل أعباء مالية ولن يكون هناك المقابل المناسب لتعويضها خلال حصوله علي بطولة الدوري الإفريقي.

ويستهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مشواره في الموسم الجديد بخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر الجاري.

خالد بيبو يشكر الجهاز الفني للمنتخب

وكان مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 48 ساعة عقب العودة إلى القاهرة بعد نهاية معسكر الإعداد الذي أقيم خلال الفترة الماضية بدولة النمسا.

من جهته، وجه خالد بيبو مدير الكرة بالنادي، الشكر للجهاز الفني للمنتخب الوطني، للالتزام باتفاقه والسماح لرباعي الأهلي (محمد الشناوي - محمد هاني - محمد عبد المنعم - مروان عطية) بمغادرة معسكر المنتخب عقب مباراة إثيوبيا التي جرت، مساء أمس، وذلك حتى يتمكن لاعبو الأهلي الدوليون من المشاركة في الاستعدادات النهائية لفريقهم قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء القادم لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية، يوم 15 سبتمبر الجاري.